Porsche matcht 911 Turbo S 'Duet' met privéjet

Porsche zoekt het hogerop. In samenwerking met vliegtuigfabrikant Embraer komt het sportwagenmerk uit Stuttgart met een speciale 992 Turbo S 'Duet' die is afgestemd op de Phenom 300E-privéjet. Moet je alleen wel eerst even het vliegtuig bestellen.

De speciale 992 Turbo S komt uit de koker van Porsche Exclusive. Om te beginnen heeft men de Turbo S uitgerust met het SportDesign-pakket. De speciale Elfer heeft een two-tone samenstelling, waarbij de onderkant van de deuren en bumpers in het satijnglanzende Jet Grey Metallic en de rest van de carrosserie in Platinum Silver Metallic is gespoten. De twee kleuren zijn van elkaar gescheiden door een dubbele witte lijn, waarboven dan weer heel subtiel een dun blauw lijntje is aangebracht. Het blauw keert overigens ook op een subtiele manier terug in de wielen. De onderkant van de achtervleugel is eveneens blauw en bevat het identificatienummer van het vliegtuig. Zo kan iedereen op de weg zien dat jij nog ergens een vliegtuig in een hangar hebt staan.

Om de link met de luchtvaart compleet te maken staat er op de dorpels van de auto 'No Step', een waarschuwing die in het rood oplicht. In het interieur is een combinatie van krijtkleurig en zwart leer aanwezig. Ook hier schemert de kleur blauw subtiel door, namelijk in de stiksels en op de indicator aan de bovenkant van het stuurwiel. Verder is het Sport Chrono-klokje voorzien van een horizontale lijn, om de gyroscoop in de cockpit van het vliegtuig na te bootsen. Als extra cadeautjes krijgt de klant een bijpassende bagageset en een indoor-autohoes met een 'remove before flight'-hengsel.

Speciaal logo

Porsche Exclusive komt zijn naam na, want middels een plakkaat in het interieur benadrukt men nog eens extra dat er slechts tien exemplaren van deze 992 Turbo S worden gebouwd. De samenwerking met Embraer heet 'Duet' en blijkt verder uit een speciaal ontworpen logo dat op zowel de auto als het vliegtuig aanwezig is. In het logo is de grotere vleugel van de Phenom 300E te zien, met daarin weer een kleinere achtervleugel van de Elfer. Om de speciale 911 te kunnen bemachtigen, moet je dus eerst het vliegtuig bestellen. De Phenom 300E is er vanaf omgerekend €7,9 miljoen euro, maar het ligt voor de hand dat deze speciale editie flink meer gaat kosten. Een prijs voor de 992 Turbo S geeft Porsche niet op, maar zou dat iets zijn waar een koper van een privéjet werkelijk iets om geeft?