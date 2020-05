Porsche laat nieuwe 911 Targa doorschemeren

Porsche laat weten dat het op 18 mei met een nieuwe versie van de 911 komt. In eerste instantie doen de Duitsers nog geheimzinnig over wat er komen gaat, maar een teaser verklapt welke variant van de sportauto zich dan laat zien: de Targa.

In een korte video om de wereldpremière aan te kondigen, verschijnt de nieuwste 911 Targa meermaals in beeld. De auto verschijnt in korte schimmige beelden, zoals tijdens een onweersbui en in cartoonschetsen. De unieke dakconstructie van de Targa ('plaat' in het Italiaans) wordt hierbij niet subtiel verstopt, maar komt duidelijk naar voren. Daarmee laat Porsche zonder het daadwerkelijk te zeggen toch zien om welke nieuwe 911 het aanstaande maandag gaat.

In de video legt Frank-Steffen Walliser, Vice President Model Lines 911 & 718, uit dat de nieuwe 911 Targa eigenlijk tijdens de Autoshow van Peking gepresenteerd zou worden. De coronacrisis gooide daar echter roet in het eten. Ook het publieksdebuut op de Tennis Grand Prix gaat niet door, want door dat evenement is een streep gezet. Hierdoor vindt de wereldpremière nu online plaats. Walliser zal het doek van de auto trekken. Dit doet hij samen met onder anderen Porsche-merkambassadeur Maria Sharapova.

De vorige 911 Targa was er alleen als 4, 4S en 4 GTS, dus is het aannemelijk dat de nieuwe Targa in vierwielaangedreven vorm wordt gepresenteerd. Als we qua vermogen even naar de reguliere 911 kijken, is het aannemelijk dat in de Targa 4 een 3,0-liter zescilinder boxer voor 385 pk zorgt. De 911 Targa 4S krijgt, mits deze dezelfde lijn volgt, dan 450 pk tot z'n beschikking. Ook zit er waarschijnlijk weer een nog krachtigere Targa 4 GTS in het vat.