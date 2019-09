Porsche-CEO: elektrische SUV was veilige keus

We spreken de Porsche-baas bij de lancering van de Taycan, in Oost-Duitsland. De auto wordt hier bij een van de grootste Duitse zonnepaneellocaties onthuld, terwijl dat tegelijkertijd op twee andere locaties gebeurt in de wereld. Zowel bij de Niagarawatervallen in Canada (waterkracht) als bij een van de grootste windmolen van China werd het doek van de Taycan getrokken. De auto is volgens Blume nog sportiever geworden dan eerder gemeld. “Ja, we hebben de auto in de markt gezet als een GT onder de Panamera, maar het gevoel is als die van een 911. De dynamiek en rij-eigenschappen zijn zeer goed, en de 911 was de benchmark bij het ontwikkelen. Het was ook van belang dat de eerste elektrische Porsche een échte Porsche was, die aansluit bij de geschiedenis. Een lage sportieve auto past daar beter bij dan een SUV, ook al zou die laatste wellicht beter verkopen.” Volgend jaar volgt overigens een hoger derivaat van de Taycan en in 2022 komt het merk met een volledig elektrische SUV.

Liefhebbers van de klassieke Porsches en GT-modellen hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken. “De drie aandrijflijnen, benzine, hybride en full EV zullen naast elkaar bestaan. Zolang het qua regelgeving mogelijk blijft om benzine-sportwagens te maken, zullen wij dat blijven doen.”