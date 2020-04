Porsche brengt modern infotainment naar oudere modellen

Het PCCM wordt gemonteerd in plaats van de autoradio’s die origineel in oudere Porsches werden geleverd en is speciaal ontwikkeld om niet uit de toon te vallen in de oudere interieurs. Dat is een hele verademing ten opzichte van veel aftermarket-systemen, die met hun blauwe lampjes en felle schermen vaak een ware optische marteling zijn voor de purist.

PCCM komt in twee formaten: 1-DIN en dubbel-DIN. Het 1-DIN-formaat is dat van de bekende klassieke autoradio en is te vinden in veel luchtgekoelde 911’s en andere modellen uit de jaren 60, 70, 80 en 90, terwijl het dubbel-DIN-systeem speciaal voor de 911 van de 996-generatie en de eerste Boxster is ontwikkeld. Beide systemen bieden een touchscreen, al meet dat bij de kleinere variant slechts 3,5 inch. Gelukkig zijn er ook fysieke knoppen. Navigatie is aanwezig, net als DAB+-audio, Bluetooth en Apple Carplay.

De grotere dubbelDIN-variant voegt daar Android Auto aan toe en krijgt met 7 inch bovendien een veel groter touchscreen mee. De knoppen en schakelaars lijken volgens Porsche wat uitstraling en bedieningsgevoel betreft op de al bestaande bedieningselementen in het oudere Porsche-interieur. Goedkoop is het natuurlijk niet: voor het 1-DIN PCCM-systeem vraagt Porsche €1.439,89, terwijl het grotere PCCM Plus voor €1.606,51 beschikbaar is.