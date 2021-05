Porsche breidt individualisatiemogelijkheden uit

Anno 2021 is de mens natuurlijk unieker dan ooit tevoren, in ieder geval naar eigen zeggen. Daar slaat men bij Porsche terecht graag een slaatje uit. Met het Porsche Exclusief Manufaktur-aanbod doet men dat al jaren, maar nu wordt er naar een volgende versnelling geschakeld. Porsche-kopers krijgen er tal van opties bij om de auto op smaak te brengen, ongeacht het type en zelfs ook ongeacht het bouwjaar.

Porsche richt zich namelijk ook specifiek op kopers van oudere modellen, die in dit geval zelfs heel speciaal worden uitgelicht. Neem bijvoorbeeld de Carrera GT van bovenstaande foto's, die in een even unieke als smaakgevoelige kleurencombinatie werd uitgevoerd. Je hoeft echter geen hypercar te bezitten om in aanmerking te komen voor zo'n behandeling, want Porsche Classic pakt ook met liefde een 996-911 of een vroege Boxster aan.

Wie denkt dat een klassieke Porsche per definitie een 356 of oude 911 is moet sowieso beter opletten, want ook de eerste generatie Cayenne wordt bij Porsche gewoon als Classic beschouwd. Dat brengt een hele brede kijk op aankleding en accessoires met zich mee, want ineens zijn thema’s als ‘offroaden’ en ‘outdoor’ ook van belang.

Handtekening

Voor nieuwe auto’s komen er nog meer opties als het gaat om klantspecifieke kleur- of materiaalwensen, die uiteraard meteen in het productieproces worden meegenomen. Ook verregaande individualisatie-opties als het aanbrengen of graveren van een handtekening of logo behoren tot de mogelijkheden.

Om het nieuwe aanbod kracht bij te zetten wordt in ieder geval in Duitsland de term ‘Sonderwunsch’ (speciaal verzoek) afgestoft, een naam die Porsche ook in de jaren zeventig al gebruikte voor dit soort praktijken. De nieuwe opties komen bovenop de vele honderden mogelijkheden die Exclusive Manufaktur al bood en staan in veel gevallen gewoon in de configurator.

Een kwart van de verkopen

Denk trouwens niet dat een programma als dit alleen voor een heel select groepje klanten is: Porsche meldt dat grofweg een kwart van de wereldwijd verkochte 911’s de werkplaats van Porsche Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen te zien krijgt. Bij de andere modellen ligt dat aandeel ongetwijfeld lager, maar toch.