Porsche breidt 911-gamma uit met Carrera T

Na de onthulling van de Porsche 911 GT3 RS van de 992-generatie gaan de mannen en vrouwen uit Stuttgart nog even door met het uitbreiden van het 911-gamma. De volgend loot aan de stam is de 911 Carrera T, wat staat voor Touring. Naast onder meer de Turbo's, daklozen, GT's en Carrera's is het de 25e variant van de Porsche 911 die je vanaf nu kunt configureren. De Carrera T laat zich herkennen door grijze spiegelkappen, strepen en 20-inch wielen. Daarbij is de T altijd uitgerust met de sportuitlaat, dus met twee ovale eindstukken.

Standaard sportief

Die uitlaat moet zorgen voor een sportievere rijbeleving, want dat is waar de Carrera T om draait. Motorisch is de auto gelijk aan de basis-Carrera. Dat betekent dat er een 6-cilinder boxer met 385 pk en 450 Nm koppel in de kont ligt. Standaard wordt die gekoppeld aan een 7-traps handbak, die overigens in een Carrera niet leverbaar is. Een 8-traps PDK is optioneel. Het merk communiceert als topsnelheid 291 km/h en voor de standaardsprint een tijd van 4,5 seconden, dat geldt waarschijnlijk voor de versie met PDK. Tractie moet daarbij nooit een probleem zijn: Porsche vouwt 30,5 cm brede banden om de 20-inch achterwielen, waarover de krachten nauwkeurig verdeeld worden door het in de Carrera T standaard aanwezige sperdifferentieel.

Ook het Sport Chrono-pakket, een sportonderstel, sportstoelen en het zogenaamde GT-sportstuur zijn altijd aanwezig op de Touring en moeten de pretenties onderstrepen. Een achterbank laat Porsche in de Carrera T dan weer weg, om gewicht te besparen. Het totaalgewicht van deze uitvoering komt mede daardoor uit op 1.470 kg. Daarmee is-ie 35 kg lichter dan de 911 Carrera (die dus wél altijd een PDK-automaat heeft). Verder laat het binnenste van de T zich kenmerken door wat standaard aanwezige details, zoals gekleurde gordels en matzwarte dashboardlijsten.

Vijfde moderne T

De nieuwe 911 Carrera T is, na die van de 991-generatie, de tweede moderne 911 die Porsche aanbiedt in T-uitdossing. Met de vorige 911 bracht het merk het label terug, na in 1974 voor het laatst een Touring-variant van de sportwagen te hebben aangeboden. Sinds de introductie van de 991-911 Carrera T bracht het merk ook een T-variant uit van de Cayman, Boxster en Macan. De nieuwe 992 Carrera T is daarmee de vijfde Porsche volgens het moderne T-recept. Bestellen is vanaf vandaag mogelijk, de prijzen volgen snel.