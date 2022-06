Porsche 928 aangepakt door Nardone Automotive

Een opvolger voor de Porsche 928 kwam er nooit. Het model kwam in 1978 op de markt en in 1995, zeventien jaar later, trokken de hoge heren in Stuttgart de stekker uit het model. Iets wat Thierry Nardone, oprichter van Nardone Automotive, behoorlijk betreurt. Daarom ging hij zelf maar aan de slag met de 928. Het resultaat is meer dan alleen een oude 928 met wat ledverlichting. In hoofdlijnen blijft de carrosserie van de 928 trouw aan het origineel, maar met name de achterspatborden zijn veel wulpser vormgegeven. Ook aan de voorkant staat de 928 breder op zijn wielen. De nieuwe carrosseriepanelen zijn opgetrokken uit composieten om het gewicht laag te houden.

De koplampen en achterlichten zijn de volgende stijlelementen die de aandacht trekken. Met de vier led-pitjes als dagrijverlichting in iedere koplamp en de horizontale ledbalk aan de achterkant heeft de 928 wel iets weg van de huidige 911. Om het af te maken rolt de 928 op speciaal ontworpen gesmede 18-inch wielen. Het interieur van de gemoderniseerde 928 oogt futuristisch, maar dan wel volgens de jaren '80. Dat komt met name door het dashboard. Centraal zit een grote teller waarvan op de foto's niet helemaal duidelijk is waar hij voor dient. Vermoedelijk is het een toerenteller, aangezien rechts ervan de snelheid al in het geel met grote cijfers wordt weergegeven. Aan de linkerkant zit een hele batterij aan waarschuwingslampjes. Overigens heb je in de 928 van Nardone ook gewoon de beschikking over 21e-eeuwse zaken als Apple CarPlay en een 'luxe hi-fi audiosysteem'.

Over de technische specificaties van de 928 blijft Nardone Automotive nog enigszins vaag. De motor is volgens het bedrijf een 'klassieke achtcilinder in V-vorm' maar dan met een 'Moderne ECU'. Nardone Automotive mikt met deze opstelling op een vermogen van 400 pk. Via een handgeschakelde zesbak en een limited-slip differentieel worden die krachten losgelaten op de achterwielen. Ook zegt Nardone Automotive dat de voor- en achteras van de 928 opnieuw ontworpen zijn, de auto beschikt over elektrisch instelbare dempers, betere remmen en elektrische stuurbekrachtiging. Dat is een behoorlijk lijstje.

Nardone Automotive verwacht de eerste exemplaren van de moderne 928 in 2024 te kunnen leveren. Wat hij gaat kosten is nog niet bekend, maar het prijskaartje zou, afgaand op alle aanpassingen, zomaar eens zeven cijfers kunnen bedragen.