Porsche 911 Turbo S: 0-100 km/h in 2,5 seconden

De Porsche 911 Turbo S schopt het tot 650 pk en is daarmee in rechte lijn met afstand de snelste 911 van het moment. Stel je eens voor wat een 911 Turbo S met ruim 800 pk voor elkaar weet te krijgen ...

Die ruim 800 pk sterke Porsche 911 Turbo S is er nu dankzij de Duitse tuner Brabus. Het bedrijf dat zich normaal gesproken vooral bezighoudt met het heftig aanpassen van modellen van Meredes-Benz schroeft het vermogen van de 3.8 zescilinder op van 650 pk en 800 Nm naar 820 pk en 950 Nm. Daarmee is Brabus' creatie dus 170 pk en 150 Nm sterker dan het origineel dat al in staat is om in 2,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h te jagen. De door de Duitse tuner onder handen genomen 911 Turbo S stampt in 2,5 seconden naar de 100 km/h en jaagt door tot de snelheidsmeter bij 340 km/h door de begrenzer stopt met klimmen. De standaardversie loopt met een topsnelheid van 330 km/h slechts marginaal minder hard.

Vind je 820 pk overdreven? Ook dan heeft Brabus een oplossing. Het biedt ook een vermogensupgrade naar 720 pk en 900 Nm aan. De 911 Turbo S met deze krachtinjectie stuift in 2,6 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 335 km/h. De gulden middenweg tussen de standaard 911 Turbo S en de 820 pk sterke knotsgekke variant dus.

De vraag of die extra spierkracht nodig is, blijft fier overeind. Brabus weet dat dondersgoed en hangt de 911 Turbo S direct vol met uiterlijke extraatjes om de 911 ook uiterlijk van de reguliere Turbo S te onderscheiden. De Turbo S krijgt een extra achterspoiler bovenop het uitklapbare standaardexemplaar en is rondom beplakt met koolstofvezel delen. Daarnaast trekt Brabus de Porsche-badges van de auto om ze te vervangen voor zijn eigen schildjes. Achterop de 911 staat dan ook groot de naam van de tuner uitgeschreven. Brabus trekt 21- en 22-inch wielen uit het magazijn, hetzelfde geldt voor een aanpasbaar uitlaatsysteem en sportveren die de auto tot 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt leggen.