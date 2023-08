Porsche 911 S/T: lichtste 911, 525 pk én handbak

Met de 911 S/T brengt Porsche opnieuw een gelimiteerde extra pure versie van de 911 uit. Er komen in totaal 1963 stuks (het geboortejaar van de 911) van de auto op de markt, ongetwijfeld zijn ze zoals altijd op voorhand al uitverkocht.

De S/T doet denken aan het concept van de 911 R. De auto combineert het spoilerloze uiterlijke van de GT3 Touring met de 525 pk sterke 4.0 boxermotor van de GT3 RS, goed voor 9.000 tpm. Maar waar het blok in die extreme RS altijd aan een PDK-automaat is gekoppeld, krijgt de S/T een zestraps handbak. Hiervoor is een nieuwe lichtgewicht koppeling ontwikkeld. Samen met het enkelmassa-vliegwiel vermindert dit het gewicht van de roterende massa met 10,5 kilo. Hierdoor krijg je extreem snelle gasrespons. Ongetwijfeld goed voor een motorfietsachtige ervaring qua toeren maken.

S/T lichtste 911 die er is

Net als bij de 911 R staat plezier op de openbare weg bij de 911 S/T voorop, en niet rondetijden op het circuit. Gewichtsbesparing prioriteit had evengoed had. De auto weegt slechts 1.380 kilo op zijn 525 pk en is daarmee de lichtste 911 van de huidige generatie. Dit is niet alleen bereikt door gebruik van koolstofvezel voor onder meer de voorklep, het dak, de voorste wielkasten en de portieren, maar bijvoorbeeld ook door het schrappen van de vierwielsturing. Hierdoor is de S/T de enige 911 van deze generatie die deze techniek mist. In totaal is de auto 40 kilo lichter dan een GT3 Touring met handbak, bovendien zijn de overbrengingen nog korter. De 0-100 tijd is 3,7 seconden, de top is 300 km/h. Aan de binnenkant ontbreekt uiteraard de achterbank, daar vinden we enkel een versteviging van eveneens carbon fiber. Sportkuipen van carbon zijn standaard, maar optioneel kunnen kopers kiezen voor een iets meer comfortabele sportstoel die te verstellen is.

Om het geheel nog exclusiever te maken is er een Heritage Design pakket leverbaar. Dan krijg je jouw S/T in de op foto’s te spotten kleur Shoreblue met getinte wielen. De deuren krijgen een startnummer naar keuze en stuur, hoofdsteunen en wielmoeren zijn een verwijzing naar vervlogen tijden. Net als de cognac-bekleding. Het is nog niet bekend hoeveel auto’s de Nederlandse importeur toegewezen krijgt, ongetwijfeld zal de vraag het aanbod wel weer overtreffen, ook al is de prijs nog niet bekend. Dit najaar komt de auto op de markt, wij gaan er voor die tijd ook mee op pad!