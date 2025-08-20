De Porsche 911 is gefacelift en dat betekent dat ook jij iedere ochtend even op de website van Porsche kijkt of er weer een nieuwe versie is toegevoegd. Niet? Anderen doen het echt wel en ook de GT3 RS wordt gewoon vernieuwd.

Lach gerust om Porsches drang om de 911 tot in het oneindige uit te melken, maar het werkt wel degelijk. Het merk houdt de aandacht vast met die varianten, bedient met iedere versie weer een andere doelgroep en smeert de introductie van al die versies uiteraard uit over een zo lang mogelijke periode, zodat er altijd wat nieuws in de 911-hoek van de showroom staat.

Zo kan het gebeuren dat nog lang niet iedere variant van de 911 is vernieuwd, terwijl de eerste 992.2 (zo heet het faceliftmodel) al in mei 2024 werd gepresenteerd. Sindsdien leerden we de auto kennen als cabriolet en Targa, al dan niet gecombineerd met de (motor-)varianten Carrera, Carrera S, Carrera T, Carrera 4S of (Coupé only, uiteraard) GT3. De GT3 RS, Turbo en wellicht nog een extra heftige verrassing zijn er echter nog niet, maar voor de GT3 RS lijkt dat niet lang meer te duren. De favoriete 911 van Trackday-tijgers en spoiler-showers wordt nog wat subtieler aangepakt dan minder heftige varianten, en mag zijn spoilers, wielen en voorbumper houden. Althans, dat geldt voor deze testauto. Het definitieve product kan nog afwijken, en krijgt in Europa uiteraard ook niet de hier zichtbare 'side markers'.

Aan de achterzijde is het verschil nog het duidelijkst te zien, dankzij de strakkere lichtbalk en ietwat anders ingedeelde bumper. Het voornaamste uiterlijke verschil met de nog niet onthulde GT2 RS lijkt zich ook hier af te spelen, want de GT2 krijgt afgaande op spionagebeelden een hoger geplaatste kentekenplaat en andere uitlaten. Onderhuids pakt Porsche de GT3 RS wel degelijk rigoureus aan, als we de geruchten in de wandelgangen mogen geloven althans. Want daar fluisteren ingewijden dat de auto een turbo krijgt, vergelijkbaar met de Carrera's maar uiteraard wel op een hoger niveau. De (reguliere) GT3 onderscheidt zich juist omdat hij géén turbo heeft, dus we zijn benieuwd hoe de drukvulling uitpakt bij wat in veel opzichten de scherpste en gaafste 911 is. Eén ding weten we zeker: minder snel dan de huidige GT3 RS (525 pk, 0-100 in 3,2 s) zal de nieuwe niet zijn.