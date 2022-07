Dat Porsche werkt aan een nieuwe 911 GT3 RS, wisten we al sinds eind 2020 . Nu, bijna twee jaar later, geeft Porsche zelf een paar afbeeldingen vrij van het circuitmonster. Op de officiële onthulling hoeven we niet lang meer te wachten.

Porsche trekt op 17 augustus namelijk alle plakkers van de GT3 RS. De tot dusver meest extreme 911 is op de foto's van Porsche op enkele punten namelijk nog in zwart tape gehuld. Gelukkig kon onze oplettende spionagefotograaf de GT3 RS al nagenoeg zonder camouflagetape vastleggen, waarbij vooral de grote luchtgeleiders op de flanken in het oog springen. De enorme achtervleugel was op eerdere spionagefoto's al te zien, maar op de onderstaande close-up is het ontwerp van die dubbele achterspoiler beter te bewonderen. Aangezien de spoiler op eerdere prototypes dicht zat, is de spoiler van de GT3 RS hoogstwaarschijnlijk handmatig of elektrisch verstelbaar.

Op de definitieve specificaties van de GT3 RS moeten we nog wachten, maar Andreas Preuninger, de baas van de GT-afdeling van Porsche, bevestigt dat de GT3 RS een atmosferische 4.0 boxermotor met 'ongeveer 500 pk' krijgt. Dat zou betekenen dat de GT3 RS nauwelijks meer vermogen krijgt dan de 510 pk van de reguliere GT3. Volgens Preuninger lag de nadruk ook niet op de brute kracht. "We hebben ons bij de ontwikkeling van de nieuwe GT3 RS voornamelijk gericht op de aerodynamica en het chassis", zegt hij.

Dat hoeft natuurlijk niet uit te sluiten dat de nieuwe GT3 RS er toch wat paardjes bij krijgt. Tussen de vorige 911 GT3 en GT3 RS scheelde het 20 pk in het voordeel van de GT3 RS. In ieder geval is de nieuwe GT3 RS 'nog beter geoptimaliseerd voor circuitgebruik dan zijn voorgangers'. Wellicht gaat er dus weer een ronderecord op de Nürburgring Nordschleife aan diggelen.