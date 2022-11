Porsche 911 GT2 RS dankzij Manhart bijna 1.000 pk sterk

Met de enorme reeks uitvoeringen waarin de huidige Porsche 911 (992) te krijgen is, zou je haast niet denken dat er nog eentje ontbreekt. Toch is dat wel het geval: de GT2 RS laat nog op zich wachten. Manhart heeft geen zin om zich nog langer in te houden en grijpt daarom maar de GT2 RS van de 991 (in Weissach-uitdossing) bij de kladden om er iets heel extreems van te maken. Het resultaat is deze TR 900 gedoopte creatie, waarbij '900' staat voor het naar beneden afgeronde vermogen.

Je leest het goed; deze Porsche 911 GT2 RS heeft een vermogen van ruimschoots boven de 900 pk. Om precies te zijn 945 pk. Het maximum koppel bedraagt een minstens zo ontzagwekkende 1.050 Nm. Dat is nogal een sprong vanaf de 700 pk en 750 Nm die de 3.8 biturbo zescilinder boxermotor van de 911 GT2 RS normaal levert. Manhart heeft daarvoor onder andere het motormanagement aangepast, maar er was uiteraard meer nodig om dat vermogen mogelijk te maken en de boel niet direct aan gort te draaien. Zo heeft de TR 900 grotere turbo's, een speciale intercoolerkit en een grotere koelventilator. Ook nieuw is het aluminium spruitstuk. Om de krachten aan te kunnen is ook de zeventraps PDK-automaat aangepakt.

Hoe rap de Manhart TR 900 van zijn plek komt, is nog niet bekend. Reken op zo'n 2 seconden voor de 0 naar 100 km/h-sprint, de reguliere GT2 RS doet het al in 2,8 seconden. Dan moet de boel vervolgens wel een beetje fatsoenlijk tot bedaren te brengen zijn. Normaal is de 911 GT2 RS al bijzonder compleet uitgerust voor bochten- en remwerk en Manhart acht de standaard koolstofkeramische remmerij voldoende voor de TR 900. Wel is het chassis aangepast, al licht de tuner dat verder niet toe. Wat in elk geval goed zichtbaar is veranderd, is het uiterlijk. De TR 900 onderscheidt zich met zijn uitgebreidere voorpoiler met gaaswerk in de inlaten, dikkere zijskirts en een uitgebouwde diffuser. Het geheel is aangekleed met koolstofvezelaccenten en een groen-gouden kleurstelling. Wat de aanpassing van een Porsche 911 GT2 RS naar een Manhart TR 900 kost, is nog niet bekend.