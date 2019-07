Porsche 911 Carrera onthuld

In november vorig jaar trok Porsche tijdens de Los Angeles Auto Show het doek van de nieuwe generatie 911, een auto die direct als 450 pk sterke Carrera S én als vierwielaangedreven - en net zo krachtige - Carrera 4S leverbaar was. De reguliere Carrera, dus de non-S-versie, ontbrak nog, maar ook die is nu aan het leveringsprogramma toegevoegd.

De nieuwe 911 Carrera heeft een 3,0-liter grote boxermotor, een van twee turbo's voorzien zescilinder die in zowel de 911 Coupé als Cabriolet 385 pk naar de achterwielen stuurt. Daarmee is hij 15 pk sterker dan de Carrera-versie van de vorige generatie 911. Schakelen gaat met een achttraps PDK-automaat. De 911 Carrera Coupé schiet in 4,2 tellen naar 100 km/h, maar als je het Sport Chrono Pakket bestelt, gaat dat 0,2 tellen sneller. De top ligt op 293 km/h. Ter vergelijking: de Carrera S Coupé is in staat om in 3,7 tellen naar de 100 km/h te knallen.

De vanafprijs van de 911 Carrera Coupé is vastgesteld op € 141.400. De 911 Carrera Cabriolet wisselt vanaf € 157.600 van eigenaar. Later volgt van de Carrera ook nog een vierwielaangedreven versie: de Carrera 4.