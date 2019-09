Porsche 911 Carrera 4 gepresenteerd

Tijdens de Los Angeles Auto Show die in november vorig jaar plaatsvond, stelde Porsche de nieuwe 911 aan de wereld voor. De jongste generatie van Porsches bekendste model beleefde zijn publieksdebuut als 450 pk sterke Carrera S én als de even krachtige vierwielaangedreven variant daarvan: de 4S. Eind juli werd de 385 pk sterke Carrera gepresenteerd, een auto waar nu ook een vierwielaangedreven versie van is: de Carrera 4.

Het zal niemand verbazen dat de Carrera 4 dezelfde van twee turbo's voorziene 385 pk sterke 3,0-liter grote boxermotor achterin heeft liggen als de Carrera. Het grootste verschil? Inderdaad: die zescilinder stuurt zijn vermogen nu naar alle vier de wielen in plaats van naar slechts de achterste exemplaren. De transmissie is een achttraps PDK-automaat. Geef je de Carrera 4 de sporen, dan heb je een snelheid van 100 km/h in de 911 Carrera 4 Coupé in 4,2 tellen op de klok staan. De 911 Carrera 4 Cabriolet heeft 4,4 tellen nodig voor dezelfde klus. Wie het Sport Chrono Pakket bestelt, snoept 0,2 tellen van de sprinttijd af. De topsnelheid van de dichte 911 ligt op 291 km/h, van de opengewerkte variant op 289 km/h.

De nieuwe 911 Carrera 4 beschikt standaard over Porsche Active Suspension Management (PASM), een adaptief onderstel dat zelf kan wisselen tussen de parameters die verborgen zitten in de standen Normal en Sport. Porsche Torque Vectoring (PTV), standaard op de Carrera S en 4S, is optioneel leverbaar. Om de aan de voorkant 19-inch wielen zijn banden in de maat 235/40 gevouwen. De achterste wielen zijn 20-inch groot en zijn omringd door rubber in de maat 295/35. 20- en 21-inch lichtmetaal is optioneel te krijgen.

Herken je de 911 Carrera 4 nog ergens aan? Jazeker, maar je moet de nieuwe versie er goed voor bekijken. Het enige optische verschil met de reguliere Carrera's zit hem in de aanwezigheid van verchroomde inzetstukken in het rooster op de achterklep/motorklep. Ten opzichte van de 911 S-modellen herken je de non S-smaak aan de afwezigheid van twee setjes van twee uitlaateindstukken. De non-S heeft aan weerszijden van de kont één zichtbare uitlaatpijp.

Vanaf eind oktober staan de 911 Carrera 4 Coupé en Cabriolet in de bekende showrooms. Prijzen volgen spoedig. Later breidt Porsche de 911-lineup ongetwijfeld nog uit met versies als de GTS, Turbo, GT3, GT2 en RS-versies van die laatste twee.