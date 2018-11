Porsche 911 nu eindelijk officieel

Wie Porsche zegt, zegt 911. Het merk en alles dat het op de markt brengt is al decennia tot op de vezel doordrenkt met invloeden van die magische driecijfercombinatie. Geen wonder dat de komst van een nieuwe generatie 911 voor Porsche een belangrijk aangelegenheid is. Nu is het zo ver. Aan de vooravond van de Los Angeles Auto Show stelt Porsche deze achtste generatie 911 aan de wereld voor.

Gekscherend kun je stellen dat het uiterlijk van een nieuwe generatie 911 weinig toelichting behoeft. De basisvorm van Porsches icoon is sinds de introductie van de 911 in 1964 immers eigenlijk niet veranderd. Wie alle zeven voorgaande generaties op een rij zet, kan niet om de designtechnische samenhang heen. Porsche brengt bij deze achtste generatie nu ook meer samenhang aan tussen de diverse uitvoeringen. Waar de duidelijk bredere koets voorheen was voorbehouden aan de vierwielaangedreven versies én de S en Turbo-smaken, draagt vanaf heden élke 911 een ‘widebody’.

De bredere en dus diepere wielkasten bieden plaats aan grotere wielen én dus aan groter en breder rubber. Dat betekent: meer tractie. Aan de voorzijde meten de wielen 20-inch. De achterste exemplaren hebben een diameter van 21-inch. De wielkasten zijn net als het grootste deel van de koets voortaan uit aluminium vervaardigd. Let wel: we hebben het nu over de Carrera S en 4S, de enige varianten waarin Porsche de 911 nu nog heeft gepresenteerd.

We durven onze hand ervoor in het vuur te steken dat Porsche de onderkant van het 911-gamma later uitbreidt met een ‘basis-Carrera’ en dat de S en 4S later hun meerdere moeten erkennen in versies als de GTS, Turbo, Turbo S, GT3, GT2 en RS-derivaten van die laatste twee. Welke uitvoering je ook kiest, ze krijgen allemaal een lichtbalk over de gehele breedte van de achterzijde, nieuwe ledkoplampen én in de koets verzonken portiergrepen.

Dat laatste komt niet alleen de aerodynamica ten goede, het staat ook nog eens erg high-tech. Ook opmerkelijk is de achterspoiler, een exemplaar dat in hoogte variabel is en dat vrijwel de gehele breedte van het 911-achterste beslaat.

Modern DNA

Naast het exterieur wordt ook de werkplek van de 911 geïnjecteerd met modern DNA. De voorheen midden bovenin het dashboard geplaatste ventilatieroosters zakken omlaag om plek te bieden aan een nu hoger gepositioneerd en standaard aanwezig 10,9-inch groot scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. Meer schermnieuws vinden we direct achter het stuur. Een analoge toerenteller staat hier volgens goede 911-traditie centraal, maar ditmaal wordt die klok aan weerszijden vergezeld door twee digitale displays waarop de rest van de voor de bestuurder relevante informatie wordt weergegeven.

3,7 seconden

Zoals gezegd, heeft Porsche de nieuwe 911 alleen nog als Carrera S en als vierwielaangedreven Carrera 4S gepresenteerd. Achterin ligt weer een geblazen zescilinder boxermotor. Het blok stampt er nu 450 pk uit, 30 pk meer dan bij de uitgaande Carrera S en 4S. Tot op heden is alleen bekend dat die motor is gekoppeld aan een achttraps PDK-transmissie. Op de vraag of een handbak bij de mindere goden van de 911-familie blijft bestaan, wil Porsche nog niets kwijt. Tijd voor cijfers: de Carrera S lanceert zich in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De Carrera 4S klaart dat klusje 0,1 tel sneller. Daarbij zijn ze allebei grofweg een halve seconde rapper dan hun voorgangers. Wie het optionele Sport Chrono-pakket bestelt, snoept nog eens een tiende van een seconde van de sprinttijd af. De Carrera S houdt bij 308 km/h op met versnellen. Bij zijn vierwielaangedreven broer stopt de snelheidsmeter bij 306 km/h met oplopen.

WET-mode

Wat veiligheidssystemen betreft, maakt de nieuwe 911 onder meer kennis met een noodremsysteem én Porsche levert standaard WET-mode, een systeem dat water op de weg detecteert, de auto daarop instelt én de bestuurder erop attendeert. Ook nieuw, maar wel optioneel, camera’s die dankzij warmtedetectie ook in het donker kunnen kijken.

Voor nu moeten we het met deze Carrera S- en 4S-versies doen. De rest van het ongetwijfeld weer uitgebreide 911-gamma volgt later. En ja: daar horen ook weer een Cabriolet en waarschijnlijk weer een Targa bij!