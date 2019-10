Polestar hangt prijskaartje aan Performance-pakket

Vorige week maakte Polestar bekend dat de basisprijs voor de volledig elektrische Polestar 2 in Nederland is vastgesteld op € 59.800. De Zweden laten nu weten dat we in Nederland nog eens € 6.000 kwijt zijn voor het Performance pakket. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden, is dit optiepakket gefocust op de prestaties van de auto. De investering brengt namelijk vier krachtiger Brembo-remmen, Öhlins-dempers en 20-inch lichtmetalen wielen. Polestar spreekt niet over een eventueel verschil in de (voor de reguliere 2) opgegeven actieradius van 500 kilometer.

Het verschil zit hem verder in de details. De doorgaans zwarte gordels worden door het pakket vervangen door gouden exemplaren en ook de ventieldoppen worden in een gouden kleur uitgevoerd. Reserveringen kunnen per direct worden gedaan. Met een reservering verzeker je jezelf voor één van de eerste productieplaatsen. Daarvoor moet wel € 1.000 worden aanbetaald. Mocht je van gedachten veranderen, dan kun je dit geld altijd terugkrijgen. De eerste Europese klanten worden naar verwachting in juni blij gemaakt met hun bestelde Polestar 2.

De Amerikaanse en Chinese prijzen voor het Performance-pakket worden later bekendgemaakt.