Polestar blikt vooruit op Polestar 2

In oktober 2017 kregen we in de vorm van de Polestar 1 de eerstgeborene van Polestar te zien. Het op eigen beende staande maar heftig aan Volvo gelieerde bedrijf toont nu een eerste glimp van zijn tweede productiemodel, een auto die de weinig geïnspireerde naam 'Polestar 2' krijgt.

In tegenstelling tot de zo'n 1,5 jaar geleden gepresenteerde Polestar 1 is deze nieuwkomer wél volledig elektrisch. De auto, die volgens het bedrijf binnen nu en een aantal weken gepresenteerd wordt, moet ruim 480 kilometer ver kunnen komen op één lading. Waar de Polestar 1 een echte coupé is, wordt dit tweede productiemodel een fastback met vier portieren. De elektrische aandrijflijn moet 400 pk sterk zijn en krijgt volgens het merk een prijskaartje dat vergelijkbaar wordt met die van de Tesla Model 3. Daarnaast debuteert een nieuwe interface van Google (Android) in de auto en dat betekent dat de Zweedse EV de eerste productieauto wordt waarin Google Assistent beschikbaar is. Over het uiterlijk valt nog niet veel te zeggen, behalve dan dat de nieuwkomer over een over de gehele breedte van zijn achterste lopende lichtbalk krijgt. Hoe kan het ook anders.