Polestar 2 krijgt update: 'extra' rijbereik en meer

Polestar maakt bekend dat er in februari een aanzienlijke update aankomt voor de Polestar 2. Opvallend met name zijn de aanpassingen aan de actieradius. De Zweden zeggen dat het rijbereik verbetert, maar naar verluidt komt het erop neer dat je voortaan zo'n 50 km langer kunt doorrijden voordat de auto aangeeft dat de accu leeg is, tipt Tweakers ons. Uit praktijktests zou namelijk zijn gebleken dat je nu nog pakweg 70 km rijbereik overhebt als de auto aangeeft dat de accu leeg is. Vanzelfsprekend zit er een dergelijke buffer in om er enerzijds voor te zorgen dat je niet zomaar stil komt te staan en anderzijds om in te spelen op accudegradatie. Na de update slinkt deze buffer van pakweg 70 km naar 20 km en daar komt dus die 'extra' 50 km vandaan.

Verder wordt na de update Android 10 als besturingssysteem voor het infotainment geïnstalleerd. Dat gaat hand in hand met enkele andere digitale aanscherpingen. Zo moet onder meer het surround sound van de Harmann Kardon-installatie beter klinken en moet de 360 graden-camera beter werken en een beter beeld geven. Ook worden de favoriete contacten uit de telefoon voortaan automatisch gesynchroniseerd. Verder is er voortaan Connected Safety, dat via de cloud informatie over potentiële gevaren binnenkrijgt van andere Polestars en Volvo's. Tenslotte belooft Polestar na de update een kortere laadtijd via een DC-lader en 'stabieler' laden via AC.

De update is er al, maar wordt momenteel alleen nog doorgevoerd als je Polestar 2 bij de garage staat. In februari wordt de update over-the-air beschikbaar. Het binnenhalen en installeren gebeurt kosteloos tijdens het rijden en kan tot twee uur duren. Als de update tussentijds gepauzeerd wordt omdat de rit erop zit, hervat deze bij de volgende rit.