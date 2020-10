Polestar 2 komt in VS 20 procent minder ver

De elektrische Polestar 2 heeft een vrij bedroevend resultaat gehaald in de Amerikaanse EPA-verbruiksmeting. Volgens die meetmethode, die in de VS verplicht en leidend is, komt de auto dik 100 km minder ver dan wat er in Europa wordt beloofd.

Nu is het niet onze gewoonte om de uitslag van de Amerikaanse meting met de Europese te vergelijken, maar in dit geval is het verschil wel erg groot. InsideEVs meldt dat de Polestar 2 volgens de Environmental Protection Agency een actieradius heeft van 233 mijl, ofwel 374 km. In de Europese WLTP-cyclus, waarbij de ‘W’ ironisch genoeg staat voor ‘Worldwide harmonized’, scoort de Zweeds/Chinese nieuwkomer een maximaal bereik van 470 km. Amerikaanse kopers krijgen dus een bereik voorgeschoteld dat bijna 100 km, of dik 20 procent, lager ligt.

Ook de grote concurrent van de Polestar 2, de Tesla Model 3, scoort in Europa een beter bereik dan in de VS. Toch liggen de cijfers hier wel een stuk dichter bijelkaar. De Model 3 Long Range is in de VS goed voor 322 mijl, ofwel 518 km. In Nederland wordt voor dezelfde auto 560 km opgegeven, overigens bij een accucapaciteit die ongeveer gelijk is aan die van de Polestar.

De Amerikaanse meetmethode blijkt nagenoeg altijd strenger, of realistischer zo je wilt, dan de vernieuwde Europese methode. Dat geldt niet alleen voor EV’s, al valt het verschil bij elektrische auto’s wel direct op. Eerder kwam onder meer de Porsche Taycan met wat kleerscheuren uit de test. Waar Porsche voor de Taycan Turbo in Europa een actieradius van 452 km mag beloven, wordt Amerikaanse kopers dankzij de EPA-meting slechts (omgerekend) 323 km in het vooruitzicht gesteld.