Polestar 2 als sportieve BST Edition 270 met 476 pk

De Polestar 2 BST Edition 270 is een extra scherpe editie van de absolute topversie van de elektrische hatchback. Dat betekent dat de wereldwijd tot 270 stuks gelimiteerde reeks Polestars 2 niet de 408 pk en 600 Nm sterke aandrijflijn heeft van de 2 Long Range Dual Motor, maar over 474 pk en 680 Nm beschikt. Dit vermogen is normaliter alleen via een softwareupdate mogelijk. In 4,4 seconden zoem je ermee naar een snelheid van 100 km/h.

Waarmee onderscheidt de Polestar 2 BST Edition 270 zich van de Long Range Dual Motor met softwareupgrade? Onder meer met zijn ophanging. De BST Edition 270 ligt dankzij kortere en 20 procent stijvere veren namelijk 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan de reguliere 2. Polestar geeft de speciale uitvoering tweevoudig verstelbare dempers van Öhlins, een veerbootbrug en parkeert hem op 21-inch lichtmetalen wielen die lijken op de exemplaren die Polestar onder de plug-in hybride 1 monteerde. Om die wielen heeft Polestar Pirelli P Zero-banden in de maat 245/35 gevouwen, sloffen die volgens Polestar speciaal voor de BST Edition 270 zijn ontwikkeld. Achter de speciale wielen het remsysteem van Brembo dat normaliter onderdeel is van het optionele Performance Pack.

Polestar levert de 2 BST Edition 270 in de kleuren Thunder en Snow en heeft in tegenstelling tot de conventionele 2's volledig in carrosseriekleur gespoten bumpers en sideskirts. Het zwarte stickerwerk dat je op de foto's te zien is, is tegen meerprijs leverbaar. Daarnaast kun je de speciale Polestar 2 BST Edition 270 ook in de kleur 'Battleship Grey' laten wrappen. De eerste exemplaren komen in het vierde kwartaal van dit jaar naar Nederland. Zoals gezegd gaat het om zo'n 15 exemplaren. Een Nederlandse vanafprijs is er nog niet.