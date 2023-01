Polestar 2: achterwielaandrijving en tot 635 kilometer bereik

De elektrische Polestar 2 is grondig vernieuwd. De Polestar wordt op cosmetisch vlak niet al te hardhandig aangepakt, maar wordt op technisch wel grondig vernieuwd. De Polestar 2 is in de basis voortaan een achterwielaandrijver, krijgt nieuwe elektromotoren én nieuwe accupakketten. Het gevolg? Meer vermogen en een veel groter elektrisch bereik voor alle motorversies. Ook zijn de prijzen van de vernieuwde Polestar 2 er al.

Highlights vernieuwde Polestar 2

Van voor- naar achterwielaandrijving

Nieuwe accu's en elektromotoren voor alle versies

Meer vermogen en grotere range - tot 635 kilometer

Vanaf €51.200

Sinds de introductie van de Polestar 2 in 2019 heeft Polestar zijn elektrische succesnummer meermaals technisch aangepast. De Polestar 2 was er aanvankelijk alleen met twee samen 408 pk sterke elektromotoren en een 77 kWh accu, maar in 2021 kwamen er ook twee voorwielaangedreven versies van de Polestar 2. De Polestar 2 is nu vernieuwd en op wel heel bijzondere wijze. Zo relatief klein als de uiterlijke aanpassingen zijn, zo heftig zijn die op technisch vlak.

Net als de technisch aan de Polestar 2 gelieerde Volvo XC40 en C40 eerder is ook de Polestar 2 voortaan in de basis een achterwielaandrijver. Jawel, waar de enkelmotorige Polestars 2 voorheen voorwielaandrijving hadden, hebben die nu achterwielaandrijving. Dat past in ieder geval op papier prima bij een merk als Polestar, dat zich in zekere zin als sportief merk in de markt zet.

Facelift

De Polestar krijgt op de snijtafel een handjevol designelementen van de jongere en grotere Polestar 3 aangemeten. Dat zie je vooral aan de voorzijde. De Polestar 3 krijgt namelijk een met die van de Polestar 3 vergelijkbare dichte snuit aangemeten die Polestar de SmartZone heeft gedoopt. In dit semi-dichte paneel heeft Polestar onder meer de naar voren gerichte camera en een radar ondergebracht. Het is dus gedaan met de 'grille' met het geblokte patroon.

Meer optisch nieuws komt in de vorm van nieuwe 20-inch lichtmetalen wielen voor de Polestar 2 met Performance Pack.

Polestar 2 Standard Range Single Motor

De instapversie van de Polestar 2 heet net als voorheen Standard Range Single Motor. De 231 pk en 330 Nm sterke elektromotor op de vooras die deze motorversie voor de facelift had ruimt het veld en wordt vervangen door een 272 pk en 490 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Meer pk's én meer Nm's dus. Deze nieuwe elektromotor helpt de Polestar 2 Standard Range Single Motor in 6,4 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Daarmee bereikt hij de 100 km/h een volle seconde eerder dan voor de facelift.

Het accupakket van deze variant is voortaan afkomstig van LG Chem, maar is met een capaciteit van 69 kWh wel net zo groot als voorheen. Wel is de samenstelling van het pakket verbeterd en dat levert de Polestar 2 Standard Range Single Motor een veel groter rijbereik op. Zijn actieradius ligt voortaan op tot 518 kilometer in plaats van 476 kilometer. Meer dan 40 kilometer winst dus. Daarnaast is het accupakket ook sneller op te laden. Het laadvermogen bedroeg voorheen 130 kW, maar ligt nu op 135 kW.

De vanafprijs van de Polestar 2 Standard Range Single Motor bedraagt €51.200. De eerste exemplaren van de vernieuwde Polestar 2 worden in het derde kwartaal in Nederland verwacht.

Polestar 2 Long Range Single Motor

Net als voorheen is er ook weer een enkelmotorige Polestar 2 met het grotere accupakket. Die is krachtiger dan de Standard Range Single Motor. De Polestar Long Range Single Motor heeft namelijk een 299 pk en 490 Nm sterke elektromotor. Ook hier geldt dat die elektromotor voortaan de achterwielen aandrijft. De Polestar 2 Long Range Single Motor zoemt in 6,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h en is daarmee 1,2 tel rapper dan de gelijknamige versie voor de facelift.

Ook de Polestar 2 Long Range Single Motor krijgt een nieuw accupakket. De 77 kWh accu wordt verruild voor een 82 kWh groot exemplaar van CATL. Met zijn nieuwe grotere en efficiëntere accupakket komt de Polestar 2 Long Range Single Motor voortaan tot 635 kilometer ver, zo'n 85 kilometer verder dan voor de facelift dus. Ook is het 82 kWh grote accupakket sneller op te laden dan de accu die hij vervangt. Het laadvermogen neemt toe van 155 kW tot 205 kW. Flink wat winst dus!

De vanafprijs van de Polestar 2 Long Range Single Motor bedraagt €55.200.

Polestar 2 Long Range Dual Motor

Voor wie ook 299 pk niet voldoende is of wie vierwielaandrijving prefereert, kan opnieuw opteren voor de Polestar 2 Long Range Dual Motor. Die versie krijgt dezelfde nieuwe 82 kWh accu als de Long Range Single Motor, maar is met twee elektromotoren een stuk krachtiger. Ook deze motorvariant krijgt er pk's bij ten opzichte van de vorige variant. De Polestar 2 Long Range Dual Motor is voortaan 421 pk en 740 Nm sterk in plaats van 408 pk en 660 Nm. De Polestar 2 Long Range Dual Motor stampt in 4,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h en daarmee slijpt Polestar 0,2 tel van zijn sprinttijd af. Bij de Long Range-versies ligt de nadruk van de aandrijving voortaan ook op de achterwielen. De achterste elektromotor is namelijk de belangrijkste.

Goed nieuws: de voorste elektromotor schakelt zich volledig uit wanneer de omstandigheden dit toelaten. Dat heeft uiteraard een gunstig effect op de maximale actieradius. Geen verrassing dus dat ook het bereik van de Polestar 2 Long Range Dual Motor aanzienlijk toeneemt. De Long Range Dual Motor schopte het voorheen tot 487 kilometer, maar noteert nu een actieradius van tot maar liefst 592 kilometer achter zijn naam. Daarmee komt de Polestar 2 Long Range Dual Motor maar liefst 105 kilometer verder dan voorheen. Snelladen kan net als met de andere Polestars met de nieuwe 82 kWh accu voortaan met maximaal 205 kWh.

De Polestar 2 Long Range Dual Motor heeft een vanafprijs van €59.900.

Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack

Speciaal voor de Rupsjes Nooitgenoeg keert ook het Performance Pack terug naar de Polestar 2 Long Range Dual Motor. Met 476 pk levert blijft het aantal pk's ongewijzigd ten opzichte van voor de facelift, al neemt het koppel toe tot 740 Nm. Met Performance Pack stampt de Polestar 2 Long Range Dual Motor in slechts 4,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn actieradius is met 592 kilometer gelijk aan die van de tweemotorige Polestar 2 zonder Performance Pack.

De vanafprijs van de Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance Pack bedraagt €66.400. De Performance Pack-upgrade is puur softwarematig en is dus ook achteraf aan te schaffen.

Uitrusting

Geen facelift zonder dat er aan de lijst met beschikbare veiligheidssystemen wordt gesleuteld. Polestar voegt Blind Spot Information System (BLIS) met stuurondersteuning toe aan de standaarduitrusting, hetzelfde geldt voor systemen als Cross Traffic Alert, Rear Collision Warning and Mitigation en een 360-graden-camera. Meer standaard aanwezige verwennerij komt in de vorm van automatisch dimmende buitenspiegels en een inductielader.

Prijzen Polestar 2

Motorversie Aandrijving Accu Actieradius Vermogen Vanafprijs Standard Range Single Motor Achter 69 kWh tot 518 km 272 pk - 490 Nm € 51.200 Long Range Single Motor Achter 82 kWh tot 635 km 299 pk - 490 Nm € 55.200 Long Range Dual Motor Voor+achter 82 kWh tot 592 km 421 pk - 740 Nm € 59.900 Long Range Dual Motor Performance Pack Voor+achter 82 kWh tot 592 km 476 pk - 740 Nm € 66.400

Polestar 2 in Nederland

Sinds de internationale marktintroductie van de Polestar 2 in 2019 heeft Polestar er al zo'n 100.000 exemplaren van gebouwd. In Nederland zijn tot en met december 2022 zo'n 7.700 Polestars 2 geleverd. Dat betekent dus dat een kleine 8 procent van alle gebouwde Polestars 2 in Nederland is gekentekend. In 2020 had de Polestar 2 in Nederland zijn beste jaar. Toen werden er 2.953 nieuwe exemplaren geregistreerd. In 2021 schopte de Polestar 2 het tot 2.558 leveringen en vorig jaar eindigde de registratieteller op 2.183 stuks. In aanmerking voor SEPP-aanschafsubsidie komt de Polestar 2 overigens niet.