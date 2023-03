Plug-in hybride Cupra Terramar vanuit alle hoeken

Cupra heeft een drietal splinternieuwe modellen in het vat zitten. Een daarvan is de Cupra Terramar die volgend jaar op de markt komt. AutoWeek kan je die Cupra Terramar al vanuit alle hoeken goed laten zien.

Cupra toverde vorig jaar met een vloeiende beweging drie nieuwe modellen tevoorschijn die het de komende jaren op de markt brengt. In 2025 komt de productieversie van de volledig elektrische UrbanRebel, maar al in 2024 kunnen we de Cupra Tavascan en de Terramar verwachten. De Cupra Tavascan wordt een volledig elektrische SUV op MEB-basis. Dat model konden we je in september vorig jaar al uitgebreid op patentbeeld laten zien en vandaag kunnen we je de Terramar voorschotelen.

Cupra heeft de Terramar zelf al vluchtig laten zien, maar verder dan een officiële afbeelding waarop de auto driekwart van voren te zien was en een handjevol foto's van de auto op het podium, kwamen we tot op heden niet. AutoWeek heeft de patenttekeningen van de Cupra Terramar opgedoken uit een van de internationale patentbureaus en dus hebben we de auto nu vanuit alle hoeken in beeld.

De Cupra Terramar wordt een zo'n 4,5 meter lange SUV die in tegenstelling tot de Tavascan en Urban Rebel - die een andere naam krijgt - wél met verbrandingsmotoren beschikbaar komt. De Terramar mist de elektrificatieboot niet, de auto komt immers ook beschikbaar met een of meerdere plug-in hybride aandrijflijnen. Voor de stekkerversies gaf Cupra al een elektrisch bereik op van tot zo'n 100 kilometer. De Cupra Terramar wordt een technisch broertje van de volgende generatie Audi Q3 en zal dan ook naast dat mdoel van de band lopen in het Hongaarse Györ. Daar is nu productieruimte over, daar de Audi TT die er nu nog gebouwd wordt geen directe opvolger krijgt.

Leuk weetje: hoewel de definitieve Cupra Terramar en Tavascan nog onthuld moeten worden, zijn de eerste exemplaren in Spanje al gekentekend.