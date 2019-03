Pick-ups in China steeds meer in trek

Dat pick-ups in de VS niet aan te slepen zijn wisten we al, maar ook in China lijkt de auto-met-bak aan populariteit te winnen. Experts Ford en Great Wall bereiden zich voor op een groeiende vraag.

Reuters meldt dat pick-ups in China zowel bij zakelijke klanten als bij avontuurlijk ingestelde particulieren steeds meer in trek zijn, waardoor China nu de op één na – de VS – grootste afzetmarkt voor pick-ups ter wereld is.

Dat is goed nieuws voor Ford, dat wereldwijd enorm goede zaken doet met dit soort voertuigen. Ook Great Wall is naar verluidt echter te spreken over deze trend, want binnen de Chinese grenzen is dit de grootste pick-up-bouwer.

Beide merken laten aan Reuters weten de toekomst voor pick-ups in China zonnig in te zien. Zelfs met een mondiale tweede plek als uitgangspunt verwacht Great Wall dat de vraag naar de voertuigen in de komende jaren een enorme vlucht zal nemen. Het bedrijf is van plan daar volop van mee te profiteren door naast de bestaande modellen een meer op privégebruik gericht exemplaar te introduceren, zonder daarbij op details in te gaan. In de drie jaren die volgen, worden er nog eens vier nieuwe pick-ups aan de line-up van het Chinese merk toegevoegd.

Ook Ford denkt aan uitbereiding van het gamma, dat nu bestaat uit de F150 Raptor en de wereldwijd populaire, kleinere Ranger. Reuters meldt dat Ford vorig jaar 2.500 Raptors verkocht in China. Een klein aantal voor zo’n enorme markt, maar mooi wel een verdrievoudiging van wat er een jaar eerder werd afgezet.

In Europa zijn pick-ups een relatief zeldzame verschijning. Dankzij het Nederlandse belastingstelsel is de voertuigvorm voor bepaalde ondernemers een aantrekkelijke oplossing, maar verder lijken er maar weinig mensen die heil zien in een auto met een open laadbak achter een afgesloten cabine. Elders op de wereld is dat anders. In de VS staan dit soort ‘trucks’ op de plaatsen 1, 2 en 3 van de verkoopranglijst, de ‘Utes’ van Australië zijn wereldberoemd en in het Midden-Oosten is men met name dol op de Hi-Lux van Toyota.