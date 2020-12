Peugeot werkt niet aan straatversie van hypercar

In de aanloop naar de 24 Uur van Le Mans van dit jaar, trok Peugeot het doek van een hypercar-concept. Peugeot keert in 2022 namelijk terug naar Le Mans en het WEC, in de nieuw opgezette LMH-klasse. Daarvoor stoomt Sochaux een hypercar klaar met 680 pk vermogen. Vanwege homologatieverplichtingen was er even de hoop dat we daar ook iets van terug zouden zien in straatlegale Peugeots, maar dat is niet het geval. "We stappen in de Le Mans Hypercar-categorie met een 100 procent race-prototype. We hoeven geen straatversie van onze raceauto te bouwen of wat voor connectie dan ook te maken met straatauto's om de auto gehomologeerd te krijgen," citeert CarThrottle een verklaring van Peugeot.

Onlangs werden er meer details bekend over de LMH-auto van het Franse merk. Een splinternieuwe 2,6-liter V6 met twee turbo's is het kloppend hart. Die krijgt bijval van een MGU die 272 pk kan leveren. Het systeemvermogen komt uit op 680 pk, al kan de V6 dat vermogen ook zonder hulp van de MGU tijdelijk zelfstandig leveren. Op de rechte stukken van Le Mans mag er zelfs tijdelijk 700 pk uit de aandrijflijn worden gehaald. Hoewel liefhebbers ongetwijfeld al een beetje hoopten op de komst van een extreem krachtige Peugeot voor de openbare weg, hoeven we deze indrukwekkende cijfers daar dus niet te verwachten.