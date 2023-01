Peugeot voert iets in zijn schild met 2008

Peugeot heeft behoorlijk zijn best gedaan om het uiterlijk van deze 2008 te verbergen onder grote stukken kunststof, piepschuim en zwarte plakkers. Helaas voor Peugeot heeft het de naafkappen met Peugeot-logo's laten zitten, al verraden wat er van de koplampen en achterlichten te zien is samen met de grille dat dit een Peugeot 2008 is. Maar, waarom de auto precies zo heftig is ingepakt is vooralsnog een klein raadsel.

De huidige tweede generatie Peugeot 2008 werd medio 2019 gepresenteerd en is daarmee bepaald nog niet oud genoeg om volledig te worden vervangen. Hoewel de Peugeot 2008 veel te heftig ingepakt lijkt om een gefacelifte variant te verbergen, ligt het toch het meest voor de hand dat er onder het zwarte plakwerk een vernieuwde 2008 schuilgaat. Later dit jaar wordt de 2008 immers toch vier jaar oud en dus is de kans aanzienlijk dat Peugeot zijn succesvolle cross-over binnenkort een opfrisbeurt geeft. Daar komt bij dat Peugeot in de elektrische E-2008 binnenkort ook een nieuwe aandrijflijn hangt. De DS 3, Peugeot E-208 en Opel Mokka Electric hebben 'm al. Een facelift is een mooi moment om die nieuwe hardware toe te voegen.

Een andere mogelijkheid is dat Peugeot hier aan het testen is met een vereenvoudigde versie van de 2008 met verbrandingsmotoren die het merk in groeimarkten op de markt wil brengen. Kijken we naar het internationale leveringsgamma van Peugeot, dan komen we in Zuid-Amerika al de huidige E-2008 tegen, maar de vorige generatie 2008 staat er als alternatief met verbrandingsmotoren nog op de prijslijst.