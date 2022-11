Peugeot kondigt Inception Concept aan

Peugeot kondigt zijn eerste serieuze concept-car in jaren aan. De Peugeot Inception Concept is de eerste op een nieuw EV-platform en toont ook een nieuw interieur. Hij laat nog wel even op zich wachten: begin volgend jaar staat hij op de CES in Las Vegas.

De keuze voor de CES, ofwel Consumer Electronics Show, is opmerkelijk. Peugeot is namelijk als merk helemaal niet actief in Noord-Amerika en het ziet er niet naar uit dat dit binnenkort gaat veranderen. CES is echter wel dé plek waar je moet zijn voor de laatste innovaties op technologisch vlak. Dat zegt ongetwijfeld veel over de nieuwe concept-car. De Peugeot Inception Concept wordt een ‘BEV by design’, ofwel een EV die vanaf de eerste pennestreek als zodanig is ontworpen. Dit wordt dan ook de eerste EV op een nieuw, speciaal voor dat doel ontwikkeld platform. Ongetwijfeld één van Stellantis' nieuwe STLA-bases.

Dat is nieuw voor Peugeot, dat zijn elektrische modellen tot nu toe baseert op traditioneel aangedreven auto’s. Peugeot omschrijft de Inception dan ook als ‘de start van een nieuw tijdperk’. Dit wordt dus duidelijk meer dan zomaar een vingeroefening op designgebied. De naam past daar goed bij, want 'Inception' betekent 'aanvang' of 'het begin van iets nieuws'.

Naast nieuwe techniek en een strakke koets toont de Inception straks ook een nieuw interieurconcept. De bestaande i-Cockpit-opzet wordt daarbij in een nieuw jasje gestoken. Hoe dat eruit ziet, weten we als op 5 januari in ‘Vegas’ het doek van de auto gaat.