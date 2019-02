Peugeot komt met sportieve hybride

Op 7 maart opent de Salon van Genève wederom z'n deuren. Verwacht net als ieder jaar heel veel nieuws en uiteraard vind je dat nieuws allemaal op deze site. Meer informatie over de beurs: www.gims.swiss

De nieuwe 208 is in Parijs natuurlijk dé aandachtstrekker van Peugeot, maar uit een tweetal teasers die op Twitter zijn verschenen blijkt dat het merk meer nieuws onder de zon heeft. Peugeot plaatst zelf een korte teaservideo online waarin het merk een sportief model met een hybride aandrijflijn aankondigt. Daarnaast laat niemand minder dan Peugeot-CEO Jean-Philippe Imparato op het sociale kanaal een afbeelding zien waarop ogenschijnlijk een stukje grille van de nieuwkomer is te zien. Laat het speculeren maar beginnen.

Van de nieuwe 208 komt een volledig elektrische versie, maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat er naast een reguliere GTi ook een GTi-achtige smaak met elektrohulp beschikbaar komt. Wij zetten ons geld echter in op een sportief ingestelde versie van de 508. Vorig jaar doken al geruchten op over de komst van een 508 R, een rappe 508 die boven de momenteel sterkste versie (de 225 pk sterke GT) komt te staan. Die nieuwe variant zou zijn vermogen putten uit een plug-in hybride aandrijflijn.

Van de 508 en 508 SW zijn eerder al plug-in hybriden aangekondigd, voorwielaangedreven versies die een zo'n 225 pk sterke aandrijflijn krijgen. Hierbij is een 180 pk sterke 1.6 THP gekoppeld aan een elektromotor. Ook van de 3008 komt een plug-in, een auto die 3008 GT Hybrid moet gaan heten en over een 300 pk sterke aandrijflijn én vierwielaandrijving komt te beschikken. Hierbij werkt een 225 pk sterke versie van de 1.6 THP samen met een elektromotor. Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps automaat, een speciaal voor deze plug-ins ontwikkelde bak die Peugeot e-EAT8 (Electric Efficient Automatic Transmission). Mogelijkerwijs komt die Hybrid4-variant van de plug-in hybride aandrijflijn dus ook naar de 508. Voorlopig blijft het bij speculeren, tijdens de Autosalon van Genève wordt straks alles duidelijk.