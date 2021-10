Peugeot J7 (1974) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Er wordt genoeg op diversiteit gehamerd tegenwoordig en ook in 'In het Wild' dragen we graag ons steentje bij. Of het nou een vlekkeloze Karmann Ghia, een omgebouwde 500 SEC, een volledig originele Sierra of een compleet vergeten Argenta is, de meest uiteenlopende bijzonderheden op de Nederlandse wegen krijgen de aandacht. Daar horen bestelbusjes ook bij, zo bewees onder meer deze Skoda 1203 laatst nog. Nu schuiven we een iets bekender busje naar voren: de Peugeot J7.

De Peugeot J7 was lange tijd een behoorlijk veelvoorkomende bestelwagen. Niet gek, als je bedenkt dat hij vijftien jaar op de markt was. Dik 330.000 werden ervan gebouwd, tussen 1965 en 1980. Hier in Nederland kwam er ook een aardig aantal van op kenteken. Dit exemplaar uit 1974 hoorde daar alleen niet bij. De door AutoWeek-lezer Koen Smit gefotografeerde J7 (waarvoor dank) is namelijk pas in 2006 deze kant op gekomen. De spoeling J7's in Nederland is daarmee dus weer iets dikker geworden. Overigens is de kans dat je er eentje treft zeker gezien de leeftijd nog best redelijk groot: er staan er nog pakweg 350 op kenteken.

De kans is ook groot dat je een J7 spot die er netter bij staat dan deze. Toch vragen we ons af of het echt zo slecht met 'm gesteld is als je op het eerste gezicht lijkt te zien. Een nadere blik op de foto's leert dat er onder de verschillende kleuren lak wel degelijk hard of op zijn minst gelast plaatwerk lijkt te zitten. De verschillende witte toefjes lak op de blauwe basiskleur zijn dus mogelijk stille getuigen van een restauratieproces en wellicht krijgt de J7 op den duur nog van top tot teen een nieuwe laklaag. Het zou echter ook kunnen dat het (gezien de soms wat willekeurige locaties van de witte plekjes) juist gedaan is om de bus moedwillig een afgeleefd uiterlijk te geven. Of men neemt simpelweg heel rustig de tijd om het werk af te maken: de J7 is namelijk al 15 jaar bij z'n huidige baasje en er zit sinds maart weer twee jaar apk op. Hoe dan ook: opvallen doet-ie zeker!