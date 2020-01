Peugeot en Total gaan samen batterijen EV's bouwen

De plannen, waarvoor Peugeot en Total een joint venture met de naam Automotive Cell Company (ACC) hebben opgericht, wordt gesteund met Europees geld. ACC krijgt 1,3 miljard euro van de in totaal 3,2 miljard euro die de Europese Commissie voor dergelijke initiatieven heeft gereserveerd. Met het ACC-project is een totale investering van 5 miljard euro gemoeid, aldus Pouyanne. De CEO van Total zegt dat ACC in 2030 genoeg accupakketten voor een miljoen elektrische auto's per jaar zal produceren, hetgeen moet resulteren in een marktaandeel van 10 tot 15 project.

ACC zal over maximaal vier jaar beginnen met de bouw van een fabriek in Frankrijk. Een tweede productiecentrum moet in Duitsland verrijzen. De batterijtechnologie is afkomstig van Saft, een dochteronderneming van Total. Accupakketten voor elektrische auto's worden nu nog door een handjevol Aziatische bedrijven gemaakt, zoals LG Chem en Samsung uit Zuid-Korea, Panasonic uit Japan en CATL uit China.