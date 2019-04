Peugeot 508 verlengd én als plug-in in China

De voor de Chinese markt bestemde versie van de Peugeot 508 hebben we al twee keer op de site gehad. Het is vandaag echter de eerste keer dat we de auto als plug-in hybride zien.

Peugeot brengt de 508L PHEV mee naar de Chinese autobeurs die momenteel gaande is. Daarmee heeft de Chinese introductie van de 508 een tweede hoofdstuk gekregen, daar Peugeot de 508L in november al tijdens de Guangzhou Motor Show liet zien. De verlengde 508, die een 5,5 centimeter langere wielbasis en een tien centimeter langere koets heeft, is nu als plug-in te zien.

Helaas rept Peugeot met geen woord over de exacte samenstelling van de aandrijflijn. Eerder kondigde het bedrijf echter al de komst aan van een 508 Plug-in. Zo zouden zowel de reguliere 508 als de 508 SW beschikbaar komen als Hybrid. Een Puretech werkt in die plug-in hybride samen met een 110 pk sterke elektromotor die op de achteras is gemonteerd. Het systeemvermogen zou uit moeten komen op 225 pk. Het accuupakket meet 11,8 kWh, goed voor een elektrische actieradius van zo'n 50 kilometer. Tot 135 km/h kan de 508 elektrisch rondgaan. Schakelen gaat via een nieuwe achttraps automaat die Peugeot e-EAT8 heeft genoemd. De 508 Hybrid zou dit jaar op de markt moeten komen. Leuk weetje: de 3008 komt ook als Hybrid4 beschikbaar en is in die stekkervorm zelfs 300 pk sterk.