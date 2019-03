Personalisatieprogramma voor Maserati's

Maserati volgt het voorbeeld van merken als BMW en Porsche door nu met een eigen personalisatieprogramma te komen. De mogelijkheden worden in Genève getoond op een speciale Levante, de One of One.

De SUV is gebouwd door Centro Stile Maserati in opdracht van wijnbaas Allegra Antinori en voorzien van een driedubbele groene laklaag die de tinten van het Toscaanse landschap moet visualiseren. Daarnaast onderscheidt de Levante One of One zich van zijn gewone soortgenoten met speciale lichtmetalen wielen en donkergetinte spijlen in de grille.

Binnenin moeten speciaal Pieno Fiore-leer en bijzonder stikselwerk voor een unieke sfeer zorgen. In de glanzende koolstofvezel panelen van het dashboard is koperdraad verwerkt en voor de vloermatten is wol gebruikt.

Levante One of One heeft in Genève gezelschap van de Levante Trofeo Launch Edition, een tot 100 exemplaren gelimiteerde introductie-versie van de 590 pk sterke krachtpatser.