Pérez: 'Niemand verslaat Verstappen zomaar in dezelfde auto'

Met 34 overwinningen, waarvan maar liefst 14 in dit seizoen, en twee wereldtitels op zak kun je wel stellen dat Max Verstappen op pas 25-jarige leeftijd zich al behoorlijk heeft laten gelden in de Formule 1. Verstappen wordt inmiddels internationaal en door vrijwel de hele paddock op handen gedragen en als één van de grootste talenten ooit neergezet. Daar is volgens teamgenoot Sergio Pérez geen woord aan gelogen. Hij weet hoe moeilijk het is om zich naast Verstappen te bewijzen. "Ik geloof niet dat er iemand is die zomaar in kan stappen en hem kan verslaan", zo vertelt hij tegen Racer.com. "Ik kom er steeds dichterbij in de loop van het jaar en zal het volgend jaar opnieuw proberen. Dan zien we wat er gebeurt."

Pérez windt er geen doekjes om dat hij respect heeft voor wat Verstappen allemaal voor elkaar krijgt. "Het is een enorme uitdaging om zijn teamgenoot te zijn. Max opereert op een zeer hoog niveau." Pérez blijft echter strijdbaar. Volgens hem is het doel gewoon om de laatste twee races van het seizoen te winnen. De verbetering die hij nog moet vinden, zit 'm in de racesnelheid. "Vorig jaar was het nog meer de kwalificatie. Mijn racetempo moet nu vooral nog wat omhoog." De Mexicaan heeft nog zicht op de tweede plek in het kampioenschap. Dankzij de derde plaats in thuisland Mexico staat hij nu weer tweede, maar hij moet oppassen voor Ferrari-coureur Charles Leclerc, die slechts vijf punten achterloopt. En Verstappen? Die is natuurlijk al kampioen en heeft momenteel 136 punten meer dan Pérez.