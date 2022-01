AutoWeek-lezer Thomas van Kampen is niet vies van wat avontuur. Hij reed in zijn Tesla Model 3 Standard Range Plus naar het noorden van Noorwegen, op zoek naar het noorderlicht. Missie geslaagd, en dat zonder ook maar één hotelovernachting.

Nederlanders die in de winter naar het hoge noorden van Scandinavië trekken, doen dat niet zelden onder de vlag van een georganiseerde rit en met een veelal heftig bestickerde 4x4. Zo niet Thomas van Kampen. De zelfbenoemde AutoWeek-fan (waarvoor dank!) pakte simpelweg zijn spullen en zijn ‘leasebak’, een grijze Tesla Model 3 uit 2019 in de eenvoudigste Standard Range Plus-trim. Een exemplaar met de kleinste accu en achterwielaandrijving, dus. Geheel standaard, bovendien, want buiten een set winterbanden was de auto op geen enkele manier geprepareerd voor een barre, ijzige tocht.

Het werd de ultieme test voor de Model 3, die gedurende de hele week eigenlijk continu aan stond. Thomas reed namelijk niet alleen in zijn Tesla, hij sliep er ook in! “Ik heb de hele week geen hotel gezien”, benadrukt hij desgevraagd. Van Kampen, in het dagelijks leven fiscalist, spendeerde zo’n 14 a 15 uur per dag aan rijden en laden, om vervolgens de ruiten af te dichten met wat isolerende schuimpanelen en op het zelfgemaakte bed achterin te gaan liggen.

De Model 3 diende dus eigenlijk ook als camper. “Ik kwam op het idee door de YouTuber Björn Nyland”, verklaart Thomas. Die EV-goeroe, zoals we hem gerust mogen noemen, woont in Noorwegen en bivakkeert inderdaad ook geregeld in zijn EV. Daar is de elektrische auto in theorie zeer geschikt voor, omdat er immers geen motor hoeft te draaien om warmte te genereren. In het geval van een Tesla is er zelfs een speciale 'camp mode' voor dit doel. In een koude nacht – we praten over temperaturen van 15 tot 25 graden onder nul– gaat er dan zomaar 20 procent van de batterij doorheen, maar dat is vrij eenvoudig op te lossen.

Kachel op 24

Laden deed Thomas meestal gewoon bij Tesla’s Superchargers, die ook in het noordelijkste deel van het continent nog wel te vinden zijn. Wel moet er daar wat vaker tot 90 of 95 procent worden geladen om de volgende paal te halen, maar dat is bij deze temperaturen sowieso geen gek idee. “Na 200 kilometer was hij meestal wel weer leeg”, meldt de avonturier. Wat daarbij ook niet helpt, is dat de verwarming meestal op 23 of zelfs 24 graden stond. “Het glazen dak laat erg veel kou binnen, dat merk je wel”, luidt de verklaring.

En, lukte dat noorderlicht? Zeker! Thomas kreeg het magische fenomeen meerdere keren en op zeer uitgebreide schaal te zien, en kon er liggend onder datzelfde glazen dak de hele nacht van genieten.

Thomas eindigt zijn prachtige, ijzig koude route door Noorwegen in Sørkjosen, 650 kilometer boven de poolcirkel. Verder gaat niet gezien de beschikbare tijd, maar hiermee heeft Thomas vrijwel heel Noorwegen gezien. Behalve het noorderlicht komt hij ook de mooiste landschappen, rendieren en zelfs elanden tegen. Voor de terugweg kiest Thomas voor de route via (een stukje) Finland en vervolgens Zweden, wel zo afwisselend. Na nog eens vier dagen rijden kan de balans worden opgemaakt: 6.269 km, 7 dagen, 6 landen en meer dan 60 verschillende Supercharger-locaties.

Problemen

Thomas kijkt met veel plezier terug op de reis, maar helemaal probleemloos verliep het allemaal niet. Tot tweemaal toe valt de auto uit terwijl het scherm nog een flink restpercentage aan stroom aangeeft. In Duitsland lukt het net om de lader op eigen kracht te halen, maar in Zweden moet de Tesla met 5 procent in de accu per vrachtwagen naar de Supercharger worden gebracht. Vreemd, en ook zeker niet in lijn met onze Tesla-ervaringen. “Bij thuiskomst in Nederland heeft het Service Center ernaar gekeken, maar niets geks ontdekt”, vertelt Thomas. “Men vertelde mij om hem simpelweg nog eens goed leeg te rijden, even te laten staan en dan weer vol te druppelen en sindsdien gaat het inderdaad weer goed, maar gek blijft het natuurlijk wel.”

Dit probleem zorgde er ook voor dat Thomas op de terugweg niet onder de 30 procent wilde komen, wat het aantal laadstops natuurlijk flink opschroefde. Tegelijkertijd zijn er ook lovende woorden. Thomas’ Model 3 is met zijn achterwielaandrijving, relatief kleine accu en relatief inefficiënte 19-inch wielen zo’n beetje de minst geschikte Tesla voor dit avontuur, maar ploegde toch met verbazingwekkend gemak over meters sneeuw heen. “Met gas los blokkeerde de achterkant weleens vanwege het regenereren en soms wilde hij best uitbreken, maar onveilig werd het eigenlijk nooit”, vertelt de man die nu gerust een ervaringsdeskundige mag worden genoemd.

Een uitgebreid reisverslag met nog veel meer foto's vind je hier. Wij bedanken Thomas zeer vriendelijk voor het delen van zijn fantastische verhaal!