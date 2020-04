'Pas na lange stilstand mogelijk problemen met E10 '

Nu er veel minder gereden wordt door de coronacrisis, blijven veel auto's langere tijd stilstaan. Ondertussen zit er natuurlijk wel brandstof in de tank en in het geval dat er E10 in de tank zit, is extra voorzichtigheid geboden. E10 bevat tot 10 procent bio-ethanol en dat heeft de eigenschap om vocht op te nemen uit de omgeving. Zodoende kan er vocht in de tank komen en dat kan tot problemen leiden, zo berichtte AutoWeek woensdag.

Sludge

Bij lange stilstand zal dit vocht zich onderin de tank tezamen met wat alcohol verzamelen. Behalve mogelijke oxidatie, omdat dit water-alcoholgoedje in de tank corrosief is, kan zich ook nog een ander probleem gaan voordoen. Wanneer er weer gereden wordt met de auto en er veel vocht bezonken is in de tank, kan dat vocht (via een verneveld mengsel water/alcohol) tezamen met de waterdamp die vrijkomt bij de verbranding van benzine via de injectoren in de cilinder terechtkomen. Bij een nog koude motor condenseert dat op de koude cilinderwand. Dit vocht loopt langs de cilinderwand naar beneden het carter in en wordt daar door additieven in de motorolie ingekapseld. Er ontstaat dan 'sludge' in de olie en dat kan zich gaan verzamelen in bijvoorbeeld het kleppendeksel. Normaal gebeurt dit op kleinere schaal ook al bij auto's waar enkel korte stukjes mee worden gereden, maar als er nog meer vocht in de brandstof zit dan gewoonlijk, kan dit uiteraard wat sneller tot problemen leiden.

In gesprek met AutoWeek legt Wout Benning van RAI Vereniging uit dat je er met E10 wat meer last van kan hebben bij lang stilstaande auto's dan E5, indien de auto daarna niet lang genoeg warm gereden wordt. Dit is echter niet zomaar na enkele weken stilstand al het geval is. "Het hang van meerdere factoren af, denk bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden, of de brandstof in aanraking kan komen met het vocht etc. In het algemeen is dit eerder een kwestie van meerdere maanden dan een maand." Vooral bij auto's die bijvoorbeeld een halfjaar gestald staan met E10 in de tank, kan dit voorkomen. Er kunnen zich dan startproblemen voordoen, en als de motor toch loopt zonder dat deze echt wat langer wordt warmgereden, kan er sludgevorming optreden. Worden er vervolgens alleen korte stukjes gereden zonder dat de motor warm wordt, dan kan de sludge zich gaan ophopen en storingen gaan veroorzaken.

Winterbrandstof

Een andere kwestie die vanwege de coronacrisis om de hoek komt kijken, is 'winterbrandstof'. Vanwege de erg lage afname van brandstof blijft er langer winterbrandstof in de tanks bij tankstations. Dit is vluchtigere brandstof dan 'zomerbrandstof', omdat dat in lage temperaturen beter werkt. Hoewel tankstations wettelijk verplicht zijn in mei zomerbrandstof te leveren, zal dit naar verwachting dit jaar als gevolg van de coronacrisis niet gerealiseerd kunnen worden. De kans is groot dat er wat langer nog winterbrandstof in de tank zit, waarschijnlijk zelfs als je in mei nog tankt. Gebruik van winterbrandstof bij hogere buitentemperaturen kan problemen veroorzaken. "Het kan ertoe leiden dat problemen ondervonden worden, zoals vapour lock (dampbel in de brandstofleiding), het tot stilstand komen of afslaan van de motor, het niet meer kunnen herstarten en algemene problemen met de motorische rijeigenschappen van het voertuig," aldus Benning.

Tips

E10-problemen kunnen voorkomen worden. Wie nu nog maar eens in de week of twee weken met de auto rijdt, hoeft zich niet direct zorgen te maken. Staat je auto echt voor langere tijd stil, dan is het advies altijd al geweest om de auto met E5 in de tank weg te zetten. Wordt de auto niet lang gestald, dan is het altijd verstandig om af en toe toch even een ritje te maken om de vochtophoping in de tank voor te zijn en de brandstof wat 'op te schudden'. Lange stilstand is nooit goed voor een auto. Even rijden wordt ook aanbevolen om het leeglopen van de accu en blokkering van de remmen te voorkomen. Om problemen met E10 voor te zijn, is volgens Benning eens in de paar weken of zelfs eens in de maand een ritje maken al snel voldoende. Dat moet dan wel een wat langere rit zijn: “Als de motor goed heet wordt gereden, verdampt het water uit de olie vanzelf en neemt de sludgevorming (olie/watermengsel) weer af” Verder is het verstandig om goed op te letten bij het sluiten van de tankdop. Door een slecht afgesloten tank kan eerder vocht bij de brandstof komen.

Wat betreft de mogelijke problemen met winterbrandstof, zijn we sterk afhankelijk van wanneer we omgaan naar zomerbrandstof. Er is door de autoriteiten inmiddels aangegeven dat in mei niet actief zal worden gecontroleerd op de aanwezigheid van winterbrandstof in de voorraadtanks. Normaliter is wordt hier wel actief op gecontroleerd. De voorraden winterbrandstof kunnen dus wat langer worden benut. Mochten we daadwerkelijk wat later omgaan naar zomerbrandstof, dan is het helaas niet te voorkomen dat er in sommige gevallen problemen kunnen ontstaan door het gebruik van winterbrandstof onder hogere temperaturen. Of we dit gaan bemerken is afhankelijk van vele factoren Het belangrijkst hierin is wanneer we omgaan naar zomerbrandstof en de in die tijd heersende buitentemperaturen.

