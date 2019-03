Opmerkelijke update voor Citroën C4 L

De Chinese automarkt is maar lastig te doorgronden, en dat heeft niet alleen met het enorme aantal lokale merken of samenwerkingsverbanden te maken. Ook het modellenaanbod van hier bekende merken is in China compleet anders en vaak veel ingewikkelder dan bij ons. Waar Citroën in Nederland geen enkele sedan meer aanbiedt, heeft het merk in China maar liefst vijf sedans op de prijslijst staan. Een daarvan is de C4 L, een auto die nu op bijzonder wijze wordt gemoderniseerd.

De C4 L, ook wel C4 Lounge geheten, is een sedan op basis van de onlangs in Europa van de markt gehaalde tweede generatie C4. De 4,62 meter lange vierdeurs heeft een wielbasis die met 2,71 meter grofweg 11 centimeter langer is dan die van de C4 Hatchback. De auto staat sinds 2012 op de Chinese prijslijsten en werd in 2016 nog gemoderniseerd. In dat jaar kreeg de auto een nieuwe neus met een grille die diep in de koplampen doorliep. De C4 L, die in Argentinië ook voor diverse Zuid-Amerikaanse markten wordt gebouwd, gaat nu wederom onder het mes, al valt daar aan de buitenkant weinig van te zien. Het grote verschil zet hem namelijk in het binnenste van de Chinese Fransman. Citroën geeft de auto namelijk een volledig nieuw binnenste. Het complete dashboard is nieuw, van de middentunnel tot de middenconsole. Ook de infotainment is volgens de Chinese Citroën-Dongfeng-afdeling helemaal nieuw. Daarnaast wordt de mechanische handrem vervangen voor een elektronisch aangestuurd exemplaar. Het oude interieur is op foto 5 te zien.

Aan de techniek verandert verder niets en dat betekent dat de C4 L gewoon leverbaar blijft met een 136 pk sterke 1.2 en met een 167 pk krachtige geblazen 1.6. Die laatste is altijd gekoppeld aan een automatische transmissie. Wél voert Citroën in China een prijsverlaging op het model door, iets dat te maken heeft met de sterk teruggelopen vraag naar de auto. Waar er in 2014 nog grofweg 320.000 C4 L's werden verkocht, bleef de verkoopteller vorig jaar op nog geen 115.000 stuks steken.

En verder?

Zoals gezegd is de C4 L een van de vijf sedans die Citroën in China verkoopt. De instapsedan is de C-Elysee, een van de bekendere compacte sedans van Citroën. De C-Elysee moet je zien als Citroën's versie van de Peugeot 301, een soort sedanversie van de Peugeot 208. De C-Elysee wordt overigens dichterbij huis verkocht, zo kunnen onze Zuiderburen gewoon een nieuw exemplaar bestellen vanaf € 13.105. De C-Elysee meet 4,43 meter in de lengte en heeft een wielbasis van 2,65 meter. Daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras 11 centimeter groter dan bij de 208 waar hij zijn basis mee deelt.

Meer sedanpret komt in China in de vorm van een auto die simpelweg C4 Sedan heeft. Die auto heette aanvankelijk C-Quattre en is in tegenstelling tot de in dit artikel omschreven C4 L/Lounge niet op de tweede generatie C4 gebaseerd, maar op de eerste C4 die in 2004 werd gepresenteerd. De auto is 4,59 meter lang en is daarmee dus iets groter dan de C-Elysee, maar weer iets korter dan de C4 L. De wielbasis bedraagt 2,61 meter en dat is weer tien centimeter minder dan bij laatstgenoemde.

Daarmee is de sedankous natuurlijk nog niet af. Citroën verkoopt in China namelijk doodleuk nog de C5, zij het in gefacelifte vorm. Die bijgewerkte C5 werd in april 2017 gepresenteerd en heeft bumpers en verlichting die afwijkt van de C5 zoals wij hier die kenden. Ook is het dashboard van deze C5 compleet anders dan het exemplaar dat Citroën in de Europese C5 monteerde.

Maar, we zijn er nog niet. In China bestaat namelijk ook 'gewoon' een Citroën C6, een relatief jong model dat in 2016 werd gepresenteerd. Helaas voor de Citrofielen: de Chinese C6 is in feite een Fengshen A9 van joint-venture-partner Dongfeng met een andere koets. Onderhuids wel grotendeels Franse techniek, de C6 staat namelijk op een verlengde versie van het platform dat ook onder de laatste C5 zat.