Ophef over straat vol invalideparkeerplaatsen in Rotterdam

In Rotterdam is behoorlijk wat ophef over een straat vol invalideparkeerplaatsen. Buurtbewoners vermoeden fraude en de gemeente Rotterdam start een onderzoek.

Eerder deze maand doken beelden op van een straat in Rotterdam, de Buitenhofstraat, die helemaal vol staat met parkeerplaatsen voor invaliden (foto). Buurtbewoners vermoeden dat mensen op deze manier een parkeerplaats hebben gereserveerd zonder deze werkelijk nodig te hebben voor invalide personen, bericht het AD. Wie de auto voor de deur wil parkeren vanwege een persoon die slecht ter been of ziek is, kan hiervoor een parkeerplek aanvragen die gelinkt wordt aan een kenteken. Volgens diverse buurtbewoners zou het in deze straat echter niet zo zijn dat er zóveel mensen slecht ter been zijn. Er zou veel onrust door zijn ontstaan in de wijk, vooral omdat mensen zonder zo'n plek nu soms gedwongen zijn om verder van huis te parkeren.

VVD-raadslid Dieke van Groningen heeft dit aangekaart in de gemeenteraad. "Als blijkt dat de vergunningen op oneigenlijke wijze zijn toegekend, dan is dat ronduit schandalig en moet dat per direct worden gestopt." Verkeerswethouder Judith Bokhove (GroenLinks) heeft aangegeven dat dit onderzocht wordt. Zij vermoedt dat dit een nieuw fenomeen is.

Eerder was er in een andere wijk wel een hoge vertegenwoordiging van invalideplaatsen, maar toen kwam er geen duidelijke oorzaak aan het licht. In de Buitenhofstraat gaat het echter wel heel ver, al geven diverse mensen met een dergelijke plek volgens het AD aan dat ze weldegelijk iemand in het gezin hebben die dit nodig heeft. Zij zouden ook al een tweede keer doorgelicht zijn en gewoon de gebruikelijke procedures, waaronder een medische keuring, hebben doorlopen. Wethouder Bokhove stelt over drie maanden met de eerste resultaten van het onderzoek te komen. Onder meer de procedure om zo'n parkeerplaats te verwerven, wordt onderzocht.