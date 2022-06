Opel Kadett 200 tS: Astra met motor van Calibra Turbo

De Opel Kadett 200 tS zegt je waarschijnlijk niet veel, maar de Opel Astra GSi en de Calibra Turbo 4x4 vast en zeker wel. De eerste Astra heette in Zuid-Afrika nog Kadett en met de voor ons bruutste versie, de GSi 16V met 150 pk, namen ze daar geen genoegen. Zo kreeg de Kadett 200 tS, hij was er ook als iS met 115 pk, de motor van de Calibra Turbo 4x4.

Het uiterlijk van de Kadett 200 TS is gelijk aan dat van onze Astra GSi. De wielen zijn van de Calibra Turbo 4x4, en natuurlijk ook van de Vectra Turbo 4x4. Onder de kap ligt de C20LET-krachtbron, Opel-taal voor het sterkste dat je begin jaren negentig op viercilinder gebied kon krijgen uit Rüsselsheim. Overigens heeft die krachtbron volgens onze specificaties 150 kW en 204 pk in de Turbo 4x4’s. De aandrijflijn werd overigens niet in zijn geheel in de 'Kadett' getransplanteerd, het was namelijk een voorwielaandrijver.

Sneller dan een Golf VR6

De handgeschakelde zesbak van de snelste Calibra en Vectra werd wel overgenomen voor de Kadett 200 tS. De transmissie was van Getrag. De snelle ‘Kadett’ knalde in 7,6 seconden van 0 naar 100 km/h en liep door tot 235 km/h. Met zo’n sprinttijd had hij de VW Golf VR6 in Europa prima partij kunnen bieden, en de top ligt zelfs 10 km/h hoger dan de Golf met zescilinder.

Waarschijnlijk 500 stuks

Er zijn geen officiële productiecijfers van de Kadett 200 tS, maar volgens diverse bronnen ligt dat op 500 stuks, waarvan er ook diverse naar de politie van het land gingen. De Astra 200 tS is een van de voorbeelden van lekkere varianten die lokale partijen voor de plaatselijke markt maakten. Zoals we onlangs al de BMW M333i en de Alfa Romeo GTV6 3.0 lieten zien.



Onze Astra GSi was er met 2.0 achtklepper (115 pk) en 2.0 16V (150 pk) en later maakte de 2.0 8V plaats voor een 1.8 16V met 125 pk.

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, dwars voorin, 2 bovenl. nokkenassen, 4 kl./cil.

Cilinderinhoud 1.998 cc

Max. vermogen 151 kW/205 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 286 Nm bij 3.200 tpm

Topsnelheid 235 km/h

Aandrijving voorwielen via 6-bak

Verbruik gemiddeld* 9,9 l/100 km

0-100 km/h 7,6 s