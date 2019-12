Opel Insignia onder het mes

Medio oktober doken in China al de eerste patentfoto's op van de vernieuwde Buick Regal, in feite één van de vele verschijningen die de begin 2017 gepresenteerde Opel Insignia op de internationale automarkt kent. Naast als Opel Insignia en als Buick Regal wordt de auto immers in het Verenigd Koninkrijk als Vauxhall Insignia en in Australië en Nieuw-Zeeland als Holden Commodore aan de man gebracht. Waar de Europese Insignia Grand Sport een hatchback is, is de Chinese Buick Regal een sedan, maar verder is het tweetal nagenoeg identiek aan elkaar. Het zal je dan ook niet verbazen dat de gefacelifte Opel Insignia nagenoeg dezelfde uiterlijke wijzigingen ondergaat als de zojuist genoemde vernieuwde Regal.

Dat betekent dat ook de vernieuwde Insignia zich aan de voorzijde ten opzichte van het uitgaande pre-faceliftmodel voornamelijk onderscheidt met zijn nieuwe koplampen en aangepaste, bredere grille. Uit de koplampen is een hapje genomen en daarmee volgt de vorm van de verlichtingsunit die van de erin verwerkte led-lichtsignatuur. De led-dagrijverlichting krijgt nu een plek onderin de koplamp in plaats van bovenin. Ook de grille ontkomt niet aan vernieuwing. Zo is de invulling ervan anders en krijgt het nu grotere Opel-logo een centrale plek. Het embleem wordt opnieuw geflankeerd door twee chroomstrips, al is het 'knikje' eruit verdwenen. Lager op de neus krijgt een vernieuwde bumper een plek. De centrale opening is breder en daarmee zijn de aan weerszijden van de bumper geplaatste designelementen kleiner dan voorheen. Achterop verandert er overigens minder. Hier houdt Opel de aanpassingen beperkt tot de bumper, waaronder nu twee platte en bredere, met chroom omlijste openingen voor de uitlaatpijpen een plek krijgen.

Overigens verandert niet alleen de vorm van de koplampen. Opel brengt namelijk een vernieuwde versie van zijn Intellilux-ledverlichting naar de Insignia. Deze matrixkijkers zijn elk voorzien van 84 in plaats van 16 led-elementen en daarmee moet de lichtopbrengst niet alleen beter zijn, de kijkers zijn ook preciezer en moeten sneller werken dan de huidige matrixlampen.

Ook nieuw voor de Insignia: een digitale binnenspiegel die zijn beelden ontvangt van een naar achteren gerichte camera. Tot slot brengt Opel een stel voor de Insignia nieuwe veiligheidsssystemen naar het model. Zo is voortaan Forward Collision Alert met een noodremsysteem en voetgangersdetectie leverbaar. Hetzelfde geldt voor een Rear Cross Traffic Alert.

Met welke motoren de vernieuwde Insignia beschikbaar komt, houdt Opel nog even onder de pet. Mogelijk blijft de Insignia gebruik maken van in de basis door GM ontwikkelde motoren en wacht het met het leveren van PSA-motoren tot de huidige Insignia wordt opgevolgd door een nieuwe generatie.