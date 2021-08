Opel Grandland (X) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Opel maakt het ons niet gemakkelijk. Wij van AutoWeek.nl laten ons graag voorstaan op het feit dat je met het selecteren van een merk en model alle informatie over de betreffende auto op je scherm krijgt. De facelifts van de Crossland én de Grandland brachten echter een minimale naamswijziging met zich mee, waardoor je voor een volledig (nieuws-)beeld over deze auto’s nu én op de oude én op de nieuwe naam moet zoeken. Juist: met, of zonder X.

De wijzigingen aan de Grandland zelf zijn heel wat minder bescheiden. De in juni gepresenteerde Grandland-zonder-X heeft een geheel nieuw front, met de kenmerkende Opel Vizor – het zwarte stuk tussen de koplampen – en ook daadwerkelijk geheel nieuwe koplampen. Dat is een belangrijk verschil met de Crossland, die zijn kijkers mocht houden.

Opmerkelijk is wel de manier waarop die nieuwe led-units in het Grandland-front zijn gemonteerd. De rechtlijnige, met chroom omrande vorm van de lichtunit wordt aan de achterkant simpelweg opgevuld met een stuk zwart plastic, dat de afstand tussen de nieuwe koplamp en het oorspronkelijke gat moet overbruggen. Op die manier kon Opel de motorkap en het voorscherm van de Grandland X behouden, maar het oogt wel een beetje als een overzetbril. Zoals dit fraaie exemplaar.

De ‘Vizor’ zelf, die bij de Crossland en Mokka geheel dicht is, heeft bij de Grandland deels de functie van grille. Direct onder het zwart, maar boven de kentekenplaat, gaat die opening verder. Ook onder de plaat zit een nieuwe, strakgetrokken luchtinlaat. De voorbumper kreeg twee opvallende, vrijwel verticaal geplaatste ‘openingen’ aan weerszijden, uiteraard in de stijl van de andere nieuwe Opel-SUV’s.



Van opzij valt op dat alle panelen nu in kleur zijn gespoten, maar dat is uitvoeringsafhankelijk. Er zijn ook varianten waarbij de wielkastverbreders en dorpels nog wel in zwart zijn uitgevoerd, zij het soms in hoogglans-uitvoering. De achterzijde werd in goede facelift-traditie grotendeels met rust gelaten. We menen wat donkerder lichtunits te zien en uiteraard staat de nieuwe naam breed uitgesmeerd over de achterklep, maar daar blijft het wel bij.

Hoe anders is dat in het interieur. Waar de kleinere Crossland aan de binnenkant slechts op detailniveau werd gewijzigd, krijgt de Grandland ook hier de nieuwe Opel-huisstijl aangemeten. Dat betekent de komst van wat het merk het ‘Pure Panel’ noemt, een breed paneel dat instrumentarium en infotainmentscherm combineert. Het hele dashboard kreeg mede daardoor een andere vorm en oogt strakker en moderner dan het oorspronkelijke, dat typisch Opel-oude-stijl was.