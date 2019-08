Opel e-Rally Cup onthuld

Volgens Opel hebben we met de ADAC Opel e-Rally Cup 's werelds eerste merkencup voor elektrische auto's te pakken. Aan de start verschijnen volgend jaar racewagens die zijn gebaseerd op de Opel Corsa-e. Hoe dat eruit komt te zien, toont Opel op de komende IAA in Frankfurt, die dinsdag 10 september van start gaat. Op dit moment wordt in Rüsselsheim nog hard gewerkt aan de rally-versie. Met 136 pk en 260 Nm is de motor in elk geval identiek aan die van de Corsa-e die volgend jaar in de showrooms staat te blinken, en datzelfde geldt voor de 50 kWh-accu. De 330 km WLTP-actieradius die voor de gewone Corsa-e wordt beloofd, zal onder sportieve omstandigheden uiteraard een stuk lager uitpakken.

De vooras is voorzien van een Torsen-differentieel, de auto heeft rallyophanging met McPherson voorpoten met kogelgewrichten voor en staat op 20 inch wielen. Speciale, geventileerde remschijven worden aangegrepen door remklauwen met vier zuigers en de remdruk achter is verstelbaar, waarbij het systeem aangepast is op optimale remkrachtregeneratie. De lichtgewicht koets heeft een geïntegreerde rolkooi. Verder zijn er bodembescherming voor motor en transmissie, een brandblusser, quick-release-sluitingen voor motorkap en kofferklep. Een Tripmaster met extra verlichting staat op de optielijst. Opel buigt zich nog over het ledig gewicht van de Corsa.

De Corsa e-Rally is voor de eerste keer te zien op de beursvloer in Frankfurt.