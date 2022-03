Opel e-Rally Cup komt naar Nederland

De Opel e-Rally Cup, een raceklasse waarin wordt gereden met de elektrische Opel Corsa e-Rally, gaat zijn tweede seizoen in en komt naar Nederland. Op 20 en 21 mei nemen de elektrische rallyauto's het tegen elkaar op tijdens de ELE Rally in Eindhoven. Voor het nieuwe seizoen past Opel de Corsa-e Rally ook op enkele punten aan.

Heel ingrijpend zijn de aanpassingen aan de Corsa-e Rally, waarmee AutoWeek al op pad mocht, niet. Opel zegt dat het limited-slip-differentieel onder handen is genomen, waardoor de Corsa-e Rally zijn vermogen van 136 pk en 260 Nm koppel effectiever op de ondergrond zou moeten kunnen loslaten. Ook het kunstmatige geluidssysteem is volgens Opel geoptimaliseerd, waardoor de elektrische rallyauto 'agressiever' moet klinken en makkelijker te horen moet zijn. Die verbetering is welkom, want Sandor van Es sprak bij zijn rit nog van een 'hard, kunstmatig geluid' dat 'het midden houdt tussen een ruimteschip en een velg die aanloopt'. Niet al te aangenaam dus.

Bij het vorige seizoen deed de Opel e-Rally Cup alleen Duitsland en Tsjechië aan, waarvan zes evenementen in Duitsland werden verreden en slechts ééntje in Tsjechië. Voor het komende seizoen zit daar meer variatie in. Nog steeds staan er zeven rally's op de kalender, maar dan in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Frankrijk. Vier van de zeven rally's worden echter nog wel in Duitsland verreden. Het eerste evenement staat voor 6 en 7 mei op de planning in het Duitse Sulingen, daarna is Nederland meteen aan de beurt op 20 en 21 mei.

In de Opel e-Rally Cup rijden privéteams mee, die de Corsa e-Rally voor €49.900 kunnen aanschaffen. Jonge rallyrijders maken in de raceklasse kans op het prijzengeld van €100.000 en een plekje in het ADAC Opel Rally Junior Team. Ze mogen dan plaatsnemen achter het stuur van de Opel Corsa Rally4 en deelnemen aan andere internationale rallykampioenschappen.