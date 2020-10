Opel Corsa krijgt Ultimate-uitvoering

De Opel Corsa krijgt een nieuwe topuitvoering. We hebben het dan over de Corsa Ultimate, die tot de nok is afgeladen met Duits-Franse verwennerij.

Opel levert de Corsa al in een naamloze basisuitvoeruing, als Edition, als GS Line én als Elegance en daar komt nu een nieuwe topversie bij. De Ultimate is zoals verwacht behoorlijk riant uitgerust. Zo krijgt hij onder andere standaard de IntelliLux matrix-ledkoplampen en is ook het uitgebreide Multimedia Navi Pro-infotainmentsysteem standaard. Dit systeem, dat onder meer overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto, is gekoppeld aan een 10-inch display.

Meer verwennerij komt in de vorm van klimaatregeling, alcantara bekleding en zesvoudig verstelbare en verwarmbare voorstoelen. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar en is ook nog eens uitgerust met een massagefunctie. Het standaard met leer beklede stuurwiel is verwarmbaar. De Corsa Ultimate staat standaard op 17-inch lichtmetalen wielen die in twee kleuren zijn uitgevoerd. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of de Corsa Ultimate ook naar Nederland komt. We houden je op de hoogte.