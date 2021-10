Opel Corsa (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Tegenwoordig is een Opel Corsa een op Franse leest geschoeide vijfdeurs hatchback die je zelfs met een elektrische aandrijflijn kunt krijgen, een omschrijving waar de Corsa-koper ten tijden van de eerste generatie Corsa steil van achterover was gevallen. Vandaag op de planken van In het Wild: een Opel Corsa A uit 1986, verpakt als tweedeurs sedan!

Terwijl Volkswagen al jaren een Polo had en Ford sinds 1976 de Fiesta voerde, bleef een auto in dat segment van Opel lang uit. Dat veranderde in 1982 eindelijk, dat jaar deed de eerste generatie Corsa namelijk zijn intrede. Het model dat je net als grote broer Kadett ooit op elke Nederlandse straathoek vond, is anno 2021 nagenoeg compleet uitgestorven. Waar Volkswagen de Polo als driedeurs hatchback en als tweedeurs sedan leverde en Ford de Fiesta tot en met de tweede generatie alleen als driedeurs hatchback leverde, had Opel een groter Corsa-aanbod. De Corsa debuteerde als driedeurs hatchback en als tweedeurs sedan (TR), maar werd vanaf 1985 ook leverbaar als vijfdeurs hatchback en als deze vierdeurs sedan. Vanaf dat jaar gumde Opel ook de TR-aanduiding van de achterklep van de tweedeurs sedan. De Corsa die je op deze foto's ziet, stamt uit 1986 en is dus een van de eerste tweedeurs Corsa's die niet als zodanig werd aangeduid.

Vanaf medio jaren tachtig werd niet alleen de TR-aanduiding in de ban gedaan, ook de namen van de uitvoeringen waarin je de Corsa kon krijgen werden herzien. Zo werden de naamloze standaardversie, de Luxe, Berlina en SR vervangen door smaken als LS, GL, GLS, Swing en GT. De Corsa op deze foto's is een GL-uitvoering en heeft de 54 pk en 90 Nm sterke 1.2 onder de kap, een achtkleppertje dat de Corsa in combinatie met een vierbak in 16,5 tellen aan een snelheid van 100 km/h hielp. De sticker met de tekst 'de jouwe is sneller, nou en?' is het bewijsstuk dat het voor deze Corsa-eigenaar allemaal ook niet zo hard hoeft. Opel leverde deze Corsa overigens ook nog met een 45 pk en 68 Nm sterke 1.0, wat voortstuwing betreft kon het dus nog eenvoudiger.

Hoewel je vanuit elke hoek kunt zien dat het plaatwerk van deze oer-Corsa zijn beste tijd wel heeft gehad, lijkt diezelfde eigenaar toch best aardig voor het oude beestje te zorgen. Op de linkerflank hebben zich in ieder geval iets van werkzaamheden afgespeeld. Het feit dat het Corsaatje nog dagelijks wordt ingezet, doet ons niets dan goeds. Deze GL-uitvoering was na de LS de tweede uitvoering van de Corsa, een versie die je vanbuiten kon herkennen aan de op de linkerflank van deze tweedeurs half ontbrekende stootstrips. Meer GL-rijkdom kwam in de vorm van ruitenwissers met intervalstand, een van binnenuit verstelbare linker buitenspiegel, een aanjager met drie standen, asbakken voor en achter en voorin werd je gezegd met twee extra ventilatieroosters, een digitaal klokje, een dagteller en - hou je vast - een verlichte koplampschakelaar. Tijden veranderen, en juist daarom is dit tweedeursje een rijdend relikwie dat hopelijk nog lang het Nederlandse wagenpark met z'n bescheiden aanwezigheid mag verrijken.