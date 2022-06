Op zoek naar ... een zevenzitter voor minder dan €10.000

De meeste auto's hebben vijf zitplaatsen, maar het kan gebeuren dat je om wat voor reden dan ook meer plek nodig hebt. Gelukkig hoef je dan nog niet meteen een heel dikke portemonnee te hebben. Op de occasionmarkt zijn er, mede door de MPV-trend van een tijd terug, genoeg opties te vinden. Met 10 mille of minder op zak kun je in ieder geval instappen in de volgende modellen.

Citroën C4 Grand Picasso

Met het einde van de productie van de Citroën C4 Spacetourer is de grote MPV bijna volledig uitgestorven. Nieuw vind je ze haast niet meer, maar op de occasionmarkt is het aanbod nog behoorlijk ruim te noemen. Op de AutoWeek-occasionzoeker staan er voor minder dan €10.000 832 auto's te koop met zes of zeven zitplaatsen. Van de C4 Grand Picasso, de voorganger van de Spacetourer, kun je voor minder dan 10 mille kiezen uit 41 exemplaren. De goedkoopste exemplaren komen uit 2007, worden aangeboden voor rond de €3.000 en hebben vaak een 1.8 of 2.0 benzinemotor met de nodige kilometers op de klok. Dat kan hoge rekeningen tot gevolg hebben. Tussen de €5.000 en €10.000 vind je nettere exemplaren uit de bouwjaren 2010-2013, zoals deze. Pas uiteraard wel op met de beruchte 1.6 THP. Dieselen kan ook, maar de zelfontbrander vormt met zes te koop staande exemplaren wel een duidelijke minderheid in het Grand Picasso-aanbod. Wel kun je dan binnen het budget kiezen voor eentje van een generatie later.

Opel Zafira

In 2001 verkocht Opel maar liefst 15.114 Zafira's in Nederland! In de jaren daarna nam de populariteit van de mid-size MPV snel af. Tot 2008 ging het nog wel, maar daarna zakte de Zafira-verkoop als een plumpudding in elkaar. Voor de occasion-koper betekent het succes van de Zafira dat het aanbod behoorlijk ruim is. Op de Autoweek-occasionzoeker kun je voor €10.000 of minder kiezen uit 185 exemplaren. Voor ieder budget is er dan wel wat te vinden. Een Zafira van rond de eeuwwisseling heb je bijvoorbeeld al voor rond de €1.500, dit exemplaar uit 2011 kost je €6.745 en aan de bovenkant van het budget vind je de laatste generatie Zafira, zij het met wat ervaring. Mensen die een zelfontbrander zoeken hebben wat minder keuze, want er staan slechts acht Zafira's met een dieselmotor te koop. In dat opzicht lijkt het Zafira-aanbod dus op dat van de Citroën.

Toyota Corolla Verso

Naast de bovenstaande twee Europeanen, kon je ook bij de Japanners terecht voor een zevenzitter. Vooral Toyota was het MPV-merk bij uitstek met modellen als de Previa, Picnic, Avensis Verso en de Corolla Verso. Die laatste hield het het langste vol. Van de Corolla Verso staan op dit moment 46 exemplaren op de AutoWeek-occasionzoeker met zeven zitplaatsen. Hij was ook leverbaar met vijf zitplaatsen, maar die laten we voor dit artikel uiteraard buiten beschouwing. Heel goedkoop wordt het overigens niet, want de prijzen beginnen bij €3.450 voor dit exemplaar uit 2006. Daar hoef je overigens niet noodzakelijk met een grote boog omheen te lopen, want met name de atmosferische 1.8 viercilinder benzinemotor staat als zeer betrouwbaar te boek. Binnen het budget zou je overigens ook kunnen kiezen voor een exemplaar van een generatie later. Diesels staan niet te koop van de Corolla Verso. Dat is misschien maar beter ook, want met name de 177 pk sterke 2.2 D-Cat deed de betrouwbare reputatie van Toyota bepaald geen eer aan.

In de AutoWeek-occasionzoeker vind je nog veel meer zevenzitters onder de €10.000. Wat zou jouw keuze zijn? Laat het weten in de reacties!