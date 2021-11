Op zoek naar een elektrische occasion voor 12.500 euro

Heilige

De naam Zoe is afkomstig van het Griekse woord ‘zoè’ en betekent heilige. Ondanks die betekenis zal Renault dit succesmodel vast niet willen adverteren als heilige melkkoe, want deze Zoe heeft geen fossiele brandstof nodig. Deze mooie, blauwe Intens ziet er appetijtelijk uit en zit lekker in de spullen. Met 89 pk is het bepaald geen scheurijzer. Toch kun je zelfs na zeven uur ’s avonds op ’s lands snelwegen prima meekomen, want de top is pas bij 135 km/h bereikt. Met het vrij bescheiden 22 kWh accupakket kom je, afhankelijk van de omstandigheden, zo’n 100 tot 120 kilometer ver. Deze auto wordt aangeboden voor €7.499, maar daar zitten twee addertjes onder het gras. De verkoper houdt rekening met de overheidssubsidie van €2.000 die al in de prijs zit verwerkt en Renault rekent €69 per maand voor de accuhuur bij 10.000 km per jaar.

Vreemde eend

Groen blaadje

Tijdens onze zoektocht stuiten we op deze Focus. Helemaal geen bijzonder model, totdat je die hippe Electric-badge op de achterklep spot. Dan is hij ineens best uniek, want dit type tref je niet bepaald dagelijks aan op onze wegen. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt, die pas op het Europese toneel kwam nadat hij in de Verenigde Staten al lang en breed verkrijgbaar was. Een doorslaand succes was het in Nederland niet, waarschijnlijk doordat hij nieuw dik €20.000 meer kostte dan de benzine-versie. Dit mooie exemplaar uit 2014 heeft nog maar 13.507 kilometer op de teller staan en is uitgevoerd in Titanium-trim, dus de volgende eigenaar krijgt er een aantal fijne opties bij, zoals stoelverwarming, voorruitverwarming en keyless entry & start. Met een actieradius van zo’n 100 kilometer moet je echter wel zeer frequent stekkeren ...

Met de Leaf heeft Nissan het voor elkaar gekregen om elektrisch rijden relatief bereikbaar te maken voor de massa. Dat heeft zich vertaald in uitstekende verkoopcijfers voor dit bijzonder vormgegeven model. Met dit zwarte exemplaar rijd je er in elk geval niet anoniem bij. Vanachter het stuur ziet de Nissan er relatief normaal en eenvoudig uit, met grijze accenten, pianolak en een digitaal dashboard. In de middenconsole van de autois een knalblauwe inleg toegepast om toch nog een beetje vrolijkheid aan te brengen. Deze Leaf heeft in zeven jaar tijd slechts 64.343 kilometer gereden en heeft dankzij het 24 kWh accupakket een theoretische actieradius van bijna 200 kilometer. Houd in de praktijk maar rekening met iets meer dan de helft, afhankelijk van de rijstijl en de weersomstandigheden.