Ook Maserati gaat voor 10 jaar garantie

Maserati presenteert het Extra10 Warranty Program, een garantieprogramma waarmee het mogelijk is om de reguliere fabrieksvakantie via diverse stappen op te rekken tot 10 jaar. Het gaat dus om aanvulling op de gebruikelijke garantietermijn. Tot op heden kon je de reguliere fabrieksgarantie via het Maserati Extended Warranty Program verlengen via twee stappen oprekken naar maximaal 7 jaar. Daarnaast is de garantie tot 10 jaar alleen van toepassing op onderdelen van de aandrijflijn, denk aan de motor en versnellingsbak.

Net als bij Toyota en Lexus is de extra garantie beschikbaar op alle modellen van het merk, mits de auto in kwestie jonger dan 10 jaar oud is. Daarbij geldt er wél een maximale kilometerstand voor het activeren van de extra garantiejaren. Bij het vorige garantieprogramma kon je de 3 jaar fabrieksgarantie verlengen naar 4 en 5 jaar, al was het alleen mogelijk deze extra jaren dekking te krijgen als de Maserati maximaal 130.000 kilometer (diesel: 150.000) had gereden. In deze extra garantiejaren ging het om volledige fabrieksgarantie.

Wilde je daarna 6 of 7 jaar garantie? Ook dat was mogelijk, al was de garantie dan alleen van toepassing op de aandrijflijn, net als met de nieuwe mogelijkheid om de garantie van 7 jaar te verlengen tot 10 jaar. Ook aan de verlenging van de garantie voor een zesde of zevende jaren was een maximale kilometerstand verbonden. Zo mocht de kilometerstand van een Maserati bij het activeren van het nieuwe garantiejaar niet boven de 150.000 kilometer (diesel: 170.000) liggen. Wat de nieuwe maximale kilometerstanden zijn voor het activeren van de garantiejaren na het zevende jaar, is op moment van schrijven nog niet bekend. AutoWeek is nog in afwachting van een reactie van de importeur.