Ook Eura Mobil kan op Mercedes-Benz

Hoewel de Trigano-groep als geheel de grootste klant is van Fiat – voor de Ducato – ontkomt ook Eura Mobil er niet aan kampeerauto’s op Mercedes-Benz-basis aan te bieden. In het luxere segment willen veel camperaars ook voor ‘een ster’ kunnen kiezen.

Om klanten ook een Mercedes-Benz aan te kunnen bieden, introduceert Eura Mobil nu de nieuwe halfintegraal Contura op basis van een Mercedes-Benz Sprinter. Hoogtepunten zijn het exterieurdesign, de ruime verbinding tussen wonen en cabine (die bij Fiat standaard groter is), het in eigen huis ontworpen panoramische glazen dak met smartlift en smartclose en natuurlijk de intussen bekende rijhulpsystemen van Mercedes.

Met de keuze voor de Mercedes-voorwielaandrijving en het Al-Ko-chassis met laag frame koos de fabrikant uit Sprendlingen voor gewichtsbesparing en veiligheid onderweg. In het exterieurdesign van de Contura zien we opvallende lichtranden en een vlakke verbinding tussen de cabine en de GFK-structuur. Met de optioneel verkrijgbare lak in obsidiaanzwart en de grafische buitenkant in carbonlook op de GFK-carrosserie is de Mercedes Contura een chique verschijning.

Het multimediasysteem MBUX is spraakgestuurd, zoals we dat al enige tijd in de personenauto's van Mercedes gewend zijn. De pilotenstoelen zijn uitgerust met stoelverwarming, lendensteun en elektrische hoogteverstelling.

Afhankelijk van de plattegrond biedt de slaapkamer twee eenpersoonsbedden met een lengte tot 2,00 m (Contura 716 EB en 766 EB of 766 EF) of een in hoogte verstelbaar centraal bed (Contura 766 QB). Een garage tot 1,24 m hoog biedt genoeg opbergruimte onder de bedden. De dubbele vloer in de Contura herbergt vorstvrij alle technische installaties.