Officieel: Smart #1 Brabus is 428 pk sterk

De Smart #1 luidt voor Smart een nieuw tijdperk in. Ook van die Smart #1 komt een sportieve Brabus-versie, een auto waarvan aanvankelijk werd gezegd dat -ie zo'n 400 pk zou leveren. Wat blijkt? De Smart #1 Brabus is bijna 430 pk sterk!

In april trok Smart het doek van de #1, een volledig nieuw model dat net als alle toekomstige modellen van het merk enkel met elektrische aandrijflijnen geleverd gaat worden. Voor de Europese markt is de Smart #1 vooralsnog alleen voorgesteld met een 272 pk sterke elektromotor op de achteras. Net als van eerdere modellen van Smart komt er ook van de #1 een Brabus-variant. De #1 was met zijn 272 pk al de sterkste én snelste auto van het merk ooit, maar de Brabus-versie mag die titels nu op zijn naam zetten.

De Smart #1 Brabus krijgt namelijk twee elektromotoren die samen goed zijn voor 428 pk en 543 Nm. De vierwielaangedreven #1 Brabus zoemt daarmee in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De ophanging van de #1 is voor de Brabus-variant herzien en volgens zijn scheppers heeft de #1 Brabus een gewichtsverdeling van precies 50:50. Wie het wil kan de Brabus-smaak overigens ook als achterwielaandrijver rijden, al heb je in dat geval de beschikking over de reguliere 272 pk. Verwacht in dat geval geen speciale driftmodus, de Smart #1 Brabus spreekt namelijk enkel in Eco-modus alleen de achterste elektromotor aan. De snelste Smart ooit laat indien gewenst ook een bijzonder geluid in het interieur horen. Zo kun je er onder meer voor kiezen om het geluid van een V6 over de speakers te laten klinken.

Smart zet de #1 Brabus op speciale 19-inch wielen waar zich rode remklauwen achter schuilhouden. De sportieve topversie komt beschikbaar in de kleuren Silent Black, Laser Red en Matte Grey en is rondom voorzien van subtiel aangezet spoiler- en bumperwerk en een aangepast front met daarin twee extra koelsleuven. In het interieur vouwt Smart onder meer meer alcantara om het stuurwiel en met rode stiksels afgewerkt micrcovezel om de stoelen. Natuurlijk kan een uitgebreide reeks Brabus-badges niet ontbreken. In China kost de Smart #1 Brabus omgerekend zo'n €40.500.