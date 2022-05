Officieel: Rolls-Royce Phantom krijgt facelift

Laten we maar beginnen bij die grille, die aan de buitenzijde de gemakkelijkste manier is om de gefacelifte Phantom te onderscheiden van het origineel. Uiteraard krijgt de auto nog altijd een statig hekwerk van enorme omvang mee, maar die vormt nu meer één geheel met zijn omgeving. In plaats van het massief verchroomde, tempel-achtige geheel dat sinds mensenheugenis tegen het front van de grootste Rolls-Royce wordt geplakt, vinden we nu een meer gestroomlijnde oplossing terug.

Helemaal als een verrassing komt dat niet, want Rolls-Royce liet deze grille een jaar geleden al zien op de ‘Boat Tail’. Met name het bovenste stuk is flink gladder dan voorheen. De beroemde – en eveneens vernieuwde – Spirit of Ecstacy huist nu op een optioneel in motorkapkleur uitgevoerd paneel. Tussen dat paneel en de nu verlichte grille zit een horizontale chroomstrip, die optisch doorloopt in de led-elementen van de ietwat anders ingedeelde koplampunits.

Disc Wheels

Aan de bumper en de rest van de carrosserie verandert dan weer weinig. Wel zijn er nieuwe wielen, en wel hele bijzondere. Rolls-Royce biedt bijvoorbeeld roestvrij stalen exemplaren aan, maar ook vrijwel dichte ‘disc wheels’. Wie wil, kan de Phantom nu ook bestellen met duister chroom en meer zwarte accenten. Dat kon al bij de minder grote Ghost en diens derivaten en bij de Cullinan, maar kennelijk wil ‘nieuw geld’ ook weleens een Phantom proberen.

Platino

In technische opzicht verandert er voor zover bekend niets. Wel zijn er op technologisch vlak wat kleine stappen gezet. De komst van de Phantom ‘Series II’ wordt kracht bij gezet met de Phantom Platino, een vrijwel geheel in wit uitgevoerd exemplaar met een zeer bijzonder interieur. De voorstoelen zijn in deze auto 'gewoon' met leer bekleed, maar achterin zijn alternatieve stoffen gebruikt.

Eenzame hoogte

De Rolls-Royce Phantom staat vrij letterlijk op eenzame hoogte in het segment der super-sedans, want zelfs Bentley heeft momenteel geen écht topmodel in huis. De huidige Phantom is formeel de achtste generatie van de modelreeks met die naam en verscheen in 2017.