Officieel: Mercedes-AMG komt met CLA 35

Op social media verschijnt een foto van een gele Mercedes-kont met “CLA 35” type-aanduiding. Daarmee bevestigt Mercedes-AMG voor de eerste keer de komst van de sportsedan. Het merk haalt hier een ondertussen bekend trucje uit. In aanloop naar de extreme AMG 45-versies komt het eerst met de mildere AMG 35. De afgelopen tijd zagen we dat ook bij de nieuwe A-klasse hatchback en sedan gebeuren. De hatchback (foto 7+8) rijdt ondertussen op de openbare weg, de AMG 35 Limousine (foto 5+6) werd onlangs onthuld.

Bij de teaser spreekt Mercedes nog niet over een bepaald vermogen, maar wel over het gemiddeld verbruik. Met 7,2-7,3 liter per 100 kilometer ligt dat even hoog als bij de A35 Limousine. We zouden dan ook kunnen aannemen dat hetzelfde viercilinder 2,0-liter benzineblok met 306 pk en 400 Nm zijn weg naar de CLA gaat vinden. Met deze motorisering duurt een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h in de A-klasse Limousine 4,8 seconden. In die auto is de top op 250 km/h begrensd.

Voor het koetswerk kun je dikkere bumpers, grote wielen en hier en daar wat spoilerwerk verwachten. Tot op heden heeft Mercedes-AMG nog niks losgelaten over de 45-varianten, maar daarvoor verwachten we een vermogen van zo’n 400 pk. Eerder deze week doken foto's van een gecamoufleerde AMG CLA op. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het daar om de 45-versie, aangezien hij vier uitlaatuiteinden kreeg aangemeten. De mildere 35-varianten moeten het tot nu toe telkens met twee exemplaren doen.